فرمانده سپاه استان قزوین اعلام کرد: به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، بیش از هزار برنامه در ۲۹ عنوان مختلف در سراسر استان تدارک دیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های سپاه در هفته دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدا، اجرای هفت شب برنامه تصویری و بازسازی عملیات محرم است.

وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه با توهم وارد شدند، اظهار داشت: نقش بی‌بدیل امامین انقلاب و اتحاد اقشار مختلف، معادلات دشمنان را بر هم زد.

سردار رفیعی آتانی به تغییر نگاه جوانان نسبت به هویت ملی و اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و آن را یکی از اتفاقات مهم این ایام دانست.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فناوری بومی محصول دفاع مقدس در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌های غرب ایستاده است.

فرمانده سپاه استان بیان کرد: دشمنان با رسانه‌های خود تلفات خود را سانسور می‌کنند، اما ما با افتخار شهدایمان را تشییع می‌کنیم.

منبع: صدا و سیما