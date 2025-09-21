فرمانده سپاه استان قزوین اعلام کرد: به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، بیش از هزار برنامه در ۲۹ عنوان مختلف در سراسر استان تدارک دیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های سپاه در هفته دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدا، اجرای هفت شب برنامه تصویری و بازسازی عملیات محرم است.

وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه با توهم وارد شدند، اظهار داشت: نقش بی‌بدیل امامین انقلاب و اتحاد اقشار مختلف، معادلات دشمنان را بر هم زد.

سردار رفیعی آتانی به تغییر نگاه جوانان نسبت به هویت ملی و اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و آن را یکی از اتفاقات مهم این ایام دانست.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فناوری بومی محصول دفاع مقدس در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌های غرب ایستاده است.

فرمانده سپاه استان بیان کرد: دشمنان با رسانه‌های خود تلفات خود را سانسور می‌کنند، اما ما با افتخار شهدایمان را تشییع می‌کنیم.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: دفاع مقدس ، یادواره شهدا
خبرهای مرتبط
آبروی محله؛ بازخوانی خاطرات شهدا از زبان اهالی محلات قدیمی قزوین
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
راه مقابله با هجمه فرهنگی دشمن، بزرگداشت شهدا است
رادیو قزوین با خانواده ایران، یاد شهدای استان را زنده می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آبروی محله؛ بازخوانی خاطرات شهدا از زبان اهالی محلات قدیمی قزوین
واژگونی خودروی سواری در محور خرمدشت به بوئین زهرا
بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوین اجرا می‌شود
آخرین اخبار
بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوین اجرا می‌شود
واژگونی خودروی سواری در محور خرمدشت به بوئین زهرا
آبروی محله؛ بازخوانی خاطرات شهدا از زبان اهالی محلات قدیمی قزوین
رادیو قزوین با خانواده ایران، یاد شهدای استان را زنده می‌کند
پایان ۳ سال فرار متهم پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی
کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز
تخصیص ۲.۶ میلیون متر مکعب آب سفیدرود به اراضی کشاورزی قزوین