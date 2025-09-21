فرزندی که ۸۵ روز پس از شهادت پدر متولد شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u0627\u0633\u0631 \u0632\u06cc\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062f\u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f \u0648 \u06cc\u06a9\u0645 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u062a \u0648\u0627\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n