باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرزندی که ۸۵ روز پس از شهادت پدر متولد شد + فیلم

فرزند شهید یاسر زیوری ۸۵ روز بعد از شهادت پدر در دفاع مقدس ۱۲ روزه به دنیا آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر زیوری، آتش نشان اهل شهرستان اسدآباد در روز‌های ابتدایی دفاع مقدس ۱۲ روزه هنگام انجام وظیفه مجروح شد و یکم تیرماه بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

 

مطالب مرتبط
فرزندی که ۸۵ روز پس از شهادت پدر متولد شد + فیلم
young journalists club

قرارداد ننگین «کمپ دیوید» از زبان شهید سلیمانی + فیلم

فرزندی که ۸۵ روز پس از شهادت پدر متولد شد + فیلم
young journalists club

حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در کاخ صدام! + فیلم

فرزندی که ۸۵ روز پس از شهادت پدر متولد شد + فیلم
young journalists club

کمک‌رسانی شهید دکتر طهرانچی به مناطق سیل‌زده لرستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم
۱۱۸۴

دولت چین شروع به خراب کردن خانه‌های خالی کرد + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
برج یک نیروگاه هسته‌ای آمریکا در چند ثانیه نابود شد + فیلم
۶۸۱

برج یک نیروگاه هسته‌ای آمریکا در چند ثانیه نابود شد + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم
۵۸۴

روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم
۴۹۲

بررسی مدال‌های طلایی که کشتی‌گیران کشورمان به دست آوردند + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم
۴۵۰

جشن و سرور یمنی‌ها در سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.