باشگاه خبرنگاران جوان - عصر روز شنبه -۲۹ شهریور ۱۴۰۴- جلسهای بهمنظور بررسی گزارش عملکرد کارگروه اجرای دو پروژه ملی «نشانگذاری مکانمحور (ژئوکد)» و «اتصال کد پستی به کد ملی (جینف)» به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه پس از استماع گزارش اقدامات انجامشده در اجرای این پروژههای بزرگ ملی، ضمن قدردانی از همه زحمات و تلاشهای صورتگرفته و همکاری نهادها و دستگاههای مختلف در گردآوری دادههای موردنیاز، تصریح کرد: معتقدم تمامی این تلاشها، زحمات و صرف زمان برای جلسات پیگیری و هماهنگی در اجرای این پروژههای بزرگ ـ با وجود همه دشواریها ـ بهدلیل منافع گسترده آن برای مردم و کشور، بهویژه در بخشهای امنیت، سلامت، معیشت، آموزش، مدیریت انرژی و رفع زمینههای فساد، بسیار ارزشمند است.
وی یکی از راهکارهای کلیدی در اجرای موفق و سریع پروژههای بزرگ ملی را تبدیل اجزای آن به بخشهای کوچک استانی، شهرستانی و محلی دانست و افزود: در مسیر اجرای این طرح، هرگونه همکاری و هماهنگی با دستگاههای مختلف و دریافت دادهها و اطلاعات آنان، در کمترین زمان ممکن و با پیگیری استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها انجام و در اختیار کارگروه قرار خواهد گرفت. عدم همکاری احتمالی هر نهاد یا مجموعه مرتبط نیز با برخورد لازم مواجه خواهد شد.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژههای بزرگ ملی در حکمرانی هوشمند و دادهمحور، گفت: پس از تکمیل این پروژهها، تمامی وزارتخانهها و نهادها موظف خواهند شد این اطلاعات را مبنای ارائه هرگونه خدمات به مردم قرار دهند.
در این جلسه، با حضور رئیس جمهور، هفت مصوبه برای تسهیل اجرای این دو پروژه بزرگ ملی به تصویب رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری