کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی گفت:بارش‌های شدید و سیلاب در استان پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -مرتضی نریمانی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گفت: سامانه بارشی از ظهر امروز وارد استان شده و تا اواخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت.
 
وی افزود: مهمترین مخاطره این سامانه بارش شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید است که به ویژه در نیمه شمالی و شرق استان و منطقه کلیبر شدت بیشتری خواهد داشت. همچنین کاهش محسوس دما، احتمال گردوخاک و تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.
 
نریمانی درباره پیامد‌های احتمالی این سامانه گفت:بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، سیلاب، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش دید از جمله مخاطراتی است که انتظار می‌رود باعث ایجاد اختلال در تردد شود. همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت وجود دارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: اداره هواشناسی ، صدور هشدار هواشناسی
