باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۴ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۹ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۲ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان