باشگاه پرسپولیس برای فصل جاری قرارداد اسپانسری ۵۶۰ میلیارد تومانی با بانک شهر امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد؛ فضای تبلیغاتی این باشگاه شامل لباس‌های ورزشی و لباس‌های تمرین تیم‌های فوتبال پرسپولیس برای فصل ۰۵-۱۴۰۴ با مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان به بانک شهر واگذار شد.

بر همین اساس، با توجه به توافق انجام شده فی مابین بانک شهر و شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، فضا‌های تبلیغاتی باشگاه شامل لباس ورزشی و لباس تمرین تیم‌های فوتبال بزرگسالان آقایان، بانوان و چهار رده تیم‌های پایه، همراه با فضا‌های تبلیغاتی باشگاه در صفحات مجازی و شبکه اینترنتی باشگاه، برای فصل ۰۵-۱۴۰۴ مسابقات لیگ برتر به قیمت ۵۶۰ میلیارد تومان به بانک شهر واگذار شد.

عقد قراردادی اسپانسری ۵۶۰ میلیاردی باشگاه پرسپولیس برای فصل جاری در حالی انجام شده این مبلغ نسبت به فصل گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

Iran (Islamic Republic of)
احمدی مکانیک
۱۲:۵۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
بانک شهر مگه خودش مالک نیست؟
