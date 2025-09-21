واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ۲ در محور خرمدشت به بوئین زهرا، ۳ کیلومتر مانده به پمپ بنزین یک فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین گفت: عصر دیروز واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ۲ در محور خرمدشت به بوئین زهرا، ۳ کیلومتر مانده به پمپ بنزین با یک فوتی و ۲ مصدوم به هلال احمر قزوین اعلام شد.

وی افزود: تیم امداد و نجات پایگاه رحیم‌آباد بلافاصله اعزام و پس از ارزیابی و اقدامات پیش بیمارستانی و احیای قلبی - ریوی توسط نجاتگران و اورژانس احیا موفق نبوده و یک فوتی برجای ماند و به مراجع ذیصلاح تحویل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین گفت: یک مصدوم توسط نجاتگران پایگاه رحیم‌آباد، یک مصدوم توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. 

برچسب ها: واژگونی خودرو ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
برخورد دو خودرو در شهر رازمیان با ۴ مصدوم
برخورد دو خودرو در محور آبگرم – کلنجین با ۵ مصدوم
واژگونی خودرو در محور خرمدشت به بوئین زهرا با ۵ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آبروی محله؛ بازخوانی خاطرات شهدا از زبان اهالی محلات قدیمی قزوین
واژگونی خودروی سواری در محور خرمدشت به بوئین زهرا
بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوین اجرا می‌شود
آخرین اخبار
بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قزوین اجرا می‌شود
واژگونی خودروی سواری در محور خرمدشت به بوئین زهرا
آبروی محله؛ بازخوانی خاطرات شهدا از زبان اهالی محلات قدیمی قزوین
رادیو قزوین با خانواده ایران، یاد شهدای استان را زنده می‌کند
پایان ۳ سال فرار متهم پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی
کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز
تخصیص ۲.۶ میلیون متر مکعب آب سفیدرود به اراضی کشاورزی قزوین