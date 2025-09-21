واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ۲ در محور خرمدشت به بوئین زهرا، ۳ کیلومتر مانده به پمپ بنزین یک فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین گفت: عصر دیروز واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ۲ در محور خرمدشت به بوئین زهرا، ۳ کیلومتر مانده به پمپ بنزین با یک فوتی و ۲ مصدوم به هلال احمر قزوین اعلام شد.

وی افزود: تیم امداد و نجات پایگاه رحیم‌آباد بلافاصله اعزام و پس از ارزیابی و اقدامات پیش بیمارستانی و احیای قلبی - ریوی توسط نجاتگران و اورژانس احیا موفق نبوده و یک فوتی برجای ماند و به مراجع ذیصلاح تحویل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین گفت: یک مصدوم توسط نجاتگران پایگاه رحیم‌آباد، یک مصدوم توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.