معاون نخست وزیر انگلیس می‌گوید تصمیم به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیوید لمی، معاون نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه گفت که به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی، آن را «یک شبه» به وجود نمی‌آورد و تأکید کرد که این به رسمیت شناختن باید بخشی از یک فرآیند صلح گسترده‌تر باشد.

دیوید لمی به اسکای نیوز گفت: «هر گامی برای به رسمیت شناختن آن به این دلیل است که ما می‌خواهیم چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری را زنده نگه داریم.» او افزود که نخست وزیر کی‌یر استارمر اواخر روز یکشنبه در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام نظر می کند .

معاون نخست وزیر انگلیس همچنین به اسکای نیوز گفت که پس از حمله اسرائیل به تیم مذاکره‌کننده حماس در قطر در اوایل این ماه و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، امید زیادی برای آتش‌بس غزه وجود ندارد.

لمی گفت: «آتش‌بس در این مرحله در حال فروپاشی است» و افزود: «چشم‌انداز‌ها تاریک هستند». او طرح E۱ اسرائیل برای ساخت بیش از ۳۴۰۰ خانه بین معاله آدومیم و قدس اشغالی را محکوم کرد و گفت که این طرح کرانه باختری را تقسیم کرده و انزوای قدس شرقی را تشدید می‌کند.

او پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که او نماینده انگلیس خواهد بود، صحبت کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، دیوید لمی
