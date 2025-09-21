مدیرعامل بازآفرینی شهری:اجرای ۵هزار واحد مسکونی در قالب طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین اجرای طرح کلید به کلید اظهار داشت: بازگشایی معابر و تأمین سرانه‌های خدماتی مرتبط است و شامل فرآیندهایی می‌شود که برای مدیریت و ساماندهی املاک در مسیرهای گذر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مسکن و خدمات به کار می‌رود.

او بیان کرد: پس از ابلاغ قانون مربوط به بازگشایی معابر، اولین گام تنظیم آئین‌نامه‌ای بود که نیاز به هماهنگی با سایر معاونت‌ها و نهادهای دولتی داشت. این آئین‌نامه به دولت ارسال شد و پس از چندین بار بازگشت و اصلاح، در نهایت در  بهمن ماه  ابلاغ شد.

وی ادامه داد:یکی دیگر از مراحل مهم، تنظیم قرارداد تیپ برای اجرای این آئین‌نامه بود. این قرارداد با توجه به نیازهای خاص پروژه و شرایط موجود آماده شد و پس از تایید، به استان‌ها ابلاغ گردید.

او بیان کرد: استان‌ها موظف شدند اولویت‌های خود را برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعلام کنند و این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند. این اقدام به شفافیت فرآیند و تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بخش اصلی کار، شناسایی زمین‌ها و واحدهایی است که می‌توانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند. این بخش به عهده سازمان ملی زمین و مسکن است.

وی افزود:برآوردها نشان می‌دهد که با استفاده از این ظرفیت، می‌توان سالی حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی جدید ایجاد کرد. این عدد می‌تواند به رشد و توسعه شهرها و تأمین نیازهای مسکن کمک شایانی نماید.

وی ادامه داد: با توجه به مراحل انجام کار و هماهنگی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد که ظرف یکی دو ماه آینده، عملیات اجرایی و عملیاتی این طرح آغاز خواهد شد. این اقدام نه تنها به بازگشایی معابر کمک می‌کند بلکه تأمین مسکن و خدمات به شهروندان را نیز در اولویت قرار می‌دهد. 

 

