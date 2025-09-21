اسرائیل گذرگاه کرانه باختری را پس از اعلام اردن مبنی بر بازگشایی جزئی برای مسافران، بست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اردن روز یکشنبه اعلام کرد گذرگاه مرزی خود با کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل را به صورت جزئی بازگشایی کرده است. این اقدام سه روز پس از بسته شدن گذرگاه در پی حمله‌ای که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی انجامید، صورت گرفته است.

یک بیانیه رسمی اعلام کرد: «این گذرگاه روز یکشنبه تنها برای مسافران بازگشایی شده و نقل و انتقال کامیون‌های باری تا اعلام بعدی متوقف خواهد ماند.»

العربیه گزارش داد با وجود اعلام اردن مبنی بر بازگشایی جزئی گذرگاه، اسرائیل روز یکشنبه این گذرگاه را بسته نگه داشت.

گذرگاه اللنبی تنها معبری است که فلسطینیان کرانه باختری می‌توانند بدون عبور از اراضی اشغالی اسرائیل - که از سال ۱۹۶۷ این سرزمین را اشغال کرده - برای سفر به خارج استفاده کنند.

روز پنجشنبه، یک راننده کامیون اردنی که حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه بود در عملیاتی استشهادی یک سرباز و یک افسر ذخیره اداره شهری اسرائیل را کشت پیش از آن که «خنثی شود».

پس از این حمله، ارتش اسرائیل از اردن خواست تا انتقال کمک‌های بشردوستانه از این گذرگاه را متوقف کند.

