شهروندخبرنگار ما در آستانه سال تحصیلی جدید تصاویری از آماده سازی پک تحصیلی حمایتی برای دانش آموزان کم بضاعت را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

با فرارسیدن ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس حسینیه اعظم مکتبالعباس (ع) تهران، در راستای رسالت اجتماعی و خیرخواهانه خود و به نیابت از علمدار مکتبالعباس، زندهیاد حاج کریم محمودی، اقدام به آمادهسازی و اهدای ۳۰۰۰ پک تحصیلی حمایتی به دانشآموزان و آیندهسازان نیازمند در مناطق محروم سراسر کشور نموده است.
حاج عظیم محمودی، مسئول مرکز نیکوکاری مکتبالعباس (ع) تهران در این خصوص اظهار داشت: این حرکت ارزشمند، با هدف حمایت از تحصیل و آینده روشن این عزیزان و با الهام از روح بلند و کریمانهی علمدار فقید، صورت پذیرفت. از تمامی خیرین گرانقدر و نیکاندیشانی که با حمایتهای بیدریغ خود، ما را در این مسیر پربرکت یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. امید است این گام کوچک، مشوقی برای ادامهی این راه مقدس باشد و لبخند رضایت را بر لبان کودکان این سرزمین بنشاند.
