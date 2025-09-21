شهروندخبرنگار ما در آستانه سال تحصیلی جدید تصاویری از آماده سازی پک تحصیلی حمایتی برای دانش آموزان کم بضاعت را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -با فرارسیدن ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس حسینیه اعظم مکتب‌العباس (ع) تهران، در راستای رسالت اجتماعی و خیرخواهانه خود و به نیابت از علمدار مکتب‌العباس، زنده‌یاد حاج کریم محمودی، اقدام به آماده‌سازی و اهدای ۳۰۰۰ پک تحصیلی حمایتی به دانش‌آموزان و آینده‌سازان نیازمند در مناطق محروم سراسر کشور نموده است. 
حاج عظیم محمودی، مسئول مرکز نیکوکاری مکتب‌العباس (ع) تهران در این خصوص اظهار داشت: این حرکت ارزشمند، با هدف حمایت از تحصیل و آینده روشن این عزیزان و با الهام از روح بلند و کریمانه‌ی علمدار فقید، صورت پذیرفت. از تمامی خیرین گرانقدر و نیک‌اندیشانی که با حمایت‌های بی‌دریغ خود، ما را در این مسیر پربرکت یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. امید است این گام کوچک، مشوقی برای ادامه‌ی این راه مقدس باشد و لبخند رضایت را بر لبان کودکان این سرزمین بنشاند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

مهرورزی خیران به دانش آموزان کم بضاعت در آستانه بازگشایی مدارس

ارائه لوازم تحریر به دانش آموزان بی بضلعت

لوازم تحریر

برچسب ها: آغاز سال تحصیلی ، فصل مدارس ، دانش آموزان
