شهروندخبرنگار ما در آستانه سال تحصیلی جدید تصاویری از آماده سازی پک تحصیلی حمایتی برای دانش آموزان کم بضاعت را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -با فرارسیدن ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس حسینیه اعظم مکتب‌العباس (ع) تهران، در راستای رسالت اجتماعی و خیرخواهانه خود و به نیابت از علمدار مکتب‌العباس، زنده‌یاد حاج کریم محمودی، اقدام به آماده‌سازی و اهدای ۳۰۰۰ پک تحصیلی حمایتی به دانش‌آموزان و آینده‌سازان نیازمند در مناطق محروم سراسر کشور نموده است.

حاج عظیم محمودی، مسئول مرکز نیکوکاری مکتب‌العباس (ع) تهران در این خصوص اظهار داشت: این حرکت ارزشمند، با هدف حمایت از تحصیل و آینده روشن این عزیزان و با الهام از روح بلند و کریمانه‌ی علمدار فقید، صورت پذیرفت. از تمامی خیرین گرانقدر و نیک‌اندیشانی که با حمایت‌های بی‌دریغ خود، ما را در این مسیر پربرکت یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. امید است این گام کوچک، مشوقی برای ادامه‌ی این راه مقدس باشد و لبخند رضایت را بر لبان کودکان این سرزمین بنشاند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

