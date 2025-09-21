رئیس قوه قضاییه دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» را صادر کرد.

 دستورالعمل یادشده در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰ و با لحاظ فصل چهارم قانون «حمایت از گزارشگران فساد» و آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب سال ۱۴۰۳ صادر شده است.

وفق دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد»، صدور حکم به پرداخت پاداش برای گزارشگران فساد، با رعایت جوانب و چارچوب‌های مندرج در قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، توسط مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد و بر اساس میزان تاثیرگذاری گزارش در کشف فساد، صورت می‌گیرد.

همچنین وفق دستورالعمل صادره، شاخص‌هایی نظیر «وضعیت گزارش»، «موضوع گزارش»، «گزارشگر» و «گزارش‌شونده» در زمره مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگر فساد هستند.

طبق دستورالعمل یادشده، تأثیر اطلاعات ارائه شده در کشف یا اثبات فساد و مقطع زمانی ارائه گزارش، از جمله شاخص‌های مؤثر برای تعیین میزان پاداش گزارشگران فساد است.

همچنین میزان شاخص «تأثیر اطلاعات ارائه شده در کشف یا اثبات فساد» با لحاظ صحت، استناد و اثبات‌پذیری مدارک و مستندات و حسب مورد مبنا قرار گرفتن گزارش در تحقیقات، قرار جلب دادرسی، کیفرخواست یا حکم مرجع رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود.

«اهمیت و گستردگی فساد بر اساس تعداد افراد درگیر اعم از بزهکار و بزه‌دیده و سازمان‌یافتگی فساد»، «نوع جرم از جهت مالی یا غیر مالی»، «آثار اجتماعی و اقتصادی گزارش بر اساس میزان تاثیری که در پیشگیری از بروز عواقب زیانبار اجتماعی و نیز خسارت‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده است» همچنین «ارزش مال موضوع فساد» از دیگر شاخص‌های مرتبط با تعیین میزان پاداش گزارشگران فساد، وفق دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

