اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان از پنجم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا از روز شنبه ۵ مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۲۷ بازیکن را به اردو فرا خواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

کوثر کمالی، زهرا قنبری، شقایق روزبهان، محدثه ذلفی، فاطمه شبان، فاطمه ایمانی، زهرا خواجوی (البرز)

فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، نگین زندی، مریم دینی، روژین تمریان، افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا علیزاده، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، سرشین کمانگر (کرمان)

فاطمه رضایی، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده (تهران)

هلاله عبدالهی (کردستان)

زهره کودایی (گیلان)

بازیکنان تا روز سه شنبه ۸ مهر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی در مرکز ملی فوتبال پیگیری می‌کنند.

