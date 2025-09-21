باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی نوشت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است.

وزیر امور خارجه این دستاورد را گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملی‌پوشان جوان و کادر فنی پرتلاش دانست که با همت و تلاش بی‌وقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخ‌سازی کردند.

عراقچی قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانواده‌ها و مردم ورزش‌دوست کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزه‌ای افزون ادامه یابد.