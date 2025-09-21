باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نشست گرامیداشت شهدای هسته ای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری برنامه نوسان شبکه ۲ چهارشنبه ۲۶ شهریور با حضور جمعی از مدیران رسانه‌ها و شخصیت‌های تاثیر گذار در افکار عمومی به میزبانی آقای دکتر آقامیری ریاست دانشگاه شهید بهشتی و در دانشکده هسته ای برگزار شد.

بعد از خوش آمدگویی دکتر خرامان مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر آقامیری به توصیف دانشگاه قبل و بعد از شهادت دانشمندان پرداخت و گفت: اینجا (دانشکده هسته ای) نماد حرکت یک ملت است، نماد باور ملت برای توانستن. اینجا بعنوان نماد قدرت، نماد علم و هر آنچه باعث افتخار کشور است نیز دیده می‌شود.

دانشکده هسته‌ای؛ نماد مقاومت

رئیس دانشگاه شهید بهشتی بعد از پرداختن به دلایل افتخار به دانشکده هسته ای شهید بهشتی افزود: دشمن وقتی خواست اقتدار کشور را هدف بگیرد، استاد دانشگاه ما دکتر شهریاری را هدف قرار داد. دکتر شهریاری در سال ۸۹ همراه دکتر عباسی ترور شدند . دانشگاه هسته ای نماد مقاومت است چرا که شهدای هسته ای ما در دو جبهه مقاومت داشتند.

تغییر نام دانشکده هسته‌ای به انرژی!!!

او ادامه داد: ما برای پیشبرد اهداف علمی کشور با فشارهای زیادی روبرو بودیم ، بدلیل اینکه در سال ۱۹۹۴ گفتند ایران نباید انرژی هسته‌ای داشته باشد و ممنوعیت آموزش ، تحقیق و ... در حوزه هسته ای برای عراق ، سوریه ، کره شمالی و ایران اعلام شد. متاسفانه در داخل هم مقاومت ها شکل گرفت که چرا میخواهید این کار را کنید؟ امروز فرزند دکتر مینوچهر به من یادآوری می‌کرد چه فشارهایی به ایشان وارد میکردند تا تسلیم شوند برای بازدیدهای سازمان ملل ! تسلیم شوند برای تغییر اسم دانشکده هسته ای به دانشکده انرژی!!

او ادامه داد: ولی باید بدانند با تغییر نام نمی شود هدف را تغییر داد. دانشکده هسته ای نماد اقتدار است چرا که این دانشمندان عالم ترین افراد بودند در این تخصص . شما شاید در حد دکتر مینوچهر و دکتر ذوالفقاری نتوانید کسی را پیدا کنید، شاید بتوانید افرادی را در این سطح علمی پیدا کنید اما زمانی این ها قدرتمند شدند که تصمیم گرفتند برای کشور کاری کنند. اگر امروز در الکترو مغناطیس جایگاهی داریم آنرا مدیون و مرهون دکتر طهرانچی و دیگر این شهدا هستیم .

آینده‌ای روشن در مسیر شهدا

دکتر آقامیری با قدردانی از زحمات دانشمندان شهید همچون دکتر مینوچهر، دکتر ذوالفقاری، دکتر عباسی، دکتر فقهی، دکتر شهریاری، دکتر طهرانچی و دکتر ارمکی تأکید کرد: «اگر امروز در برخی حوزه‌های علمی چون الکترومغناطیس جایگاهی ویژه داریم، بخشی از آن مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های این بزرگان است. ما وظیفه داریم راه آنان را ادامه دهیم و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنیم.»

این نشست با حضور چهره‌هایی همچون دکتر ربانی (مدیرکل همکاری‌های علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)، مهندس رامندی (مؤسسه بیان فرهنگ)، مهندس اسفندیار (رئیس هیئت‌مدیره روبیکا)، حسین قائمی (مدیر روابط عمومی ایتا)، عباس مریدی (تهیه‌کننده)، عبدالله کاظمی (مدیر هلدینگ خبری)، فاطمه روزبهانی (تهیه‌کننده) و جمعی از فعالان بین‌المللی برگزار شد.

برگزاری این مراسم در خود دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، جایی که شهدای هسته‌ای سال‌ها در آن فعالیت علمی داشتند، به گفته رئیس دانشگاه نشانه‌ای بود از پایبندی به آرمان‌های آنان و ادامه راه مقاومت علمی کشور.