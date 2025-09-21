باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - یزدان احمدزاده معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به خشکسالیهای اخیر و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کشت گیاهان کمآببر و پربازده، کشت زعفران در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: امسال پنج تن پیاز زعفران به صورت پایلوت بین کشاورزان استان برای کشتهای آزمایشی توزیع میشود. با توجه به اینکه زعفران گیاهی کمآببر و درآمدزا است، امیدواریم کشاورزان با مشاهده نتایج این کشتهای پایلوت، انگیزه بیشتری برای کشت این گیاه دارویی پیدا کنند.
احمدزاده بیان داشت: توزیع پیاز زعفران و حمایت از کشت این گیاه، گامی مهم در راستای تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی و سازگاری با کمآبی در استان چهارمحال و بختیاری است.