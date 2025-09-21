معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از توزیع پنج تن پیاز زعفران به صورت پایلوت بین کشاورزان استان با هدف ترویج کشت این گیاه کم‌آب‌بر و پربازده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - یزدان احمدزاده معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کشت گیاهان کم‌آب‌بر و پربازده، کشت زعفران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: امسال پنج تن پیاز زعفران به صورت پایلوت بین کشاورزان استان برای کشت‌های آزمایشی توزیع می‌شود. با توجه به اینکه زعفران گیاهی کم‌آب‌بر و درآمدزا است، امیدواریم کشاورزان با مشاهده نتایج این کشت‌های پایلوت، انگیزه بیشتری برای کشت این گیاه دارویی پیدا کنند.

احمدزاده بیان داشت: توزیع پیاز زعفران و حمایت از کشت این گیاه، گامی مهم در راستای تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و سازگاری با کم‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری است.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، پیاز زعفران
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
میهمانی نوروزی در چهارمحال و بختیاری با آداب و رسومی خوشمزه
برداشت ۵۰ کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان اردل
آغاز برداشت زعفران در بن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
آخرین اخبار
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس
توزیع ۵ تن پیاز زعفران بین کشاورزان چهارمحال و بختیاری
زمین‌خواری به ارزش ۱۳۳میلیارد ریال کشف شد
بانک اطلاعاتی پژوهش‌های استان تهیه شد + فیلم