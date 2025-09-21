مراکشی‌ها تظاهرات عظیم طرفداری از فلسطین در طنجه برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حضور انبوه جمعیت را در شهر بندری طنجه مراکش نشان می‌دهد که برای ابراز همبستگی با فلسطینیان در غزه گرد هم آمده‌اند.

این کلیپ که در اینستاگرام منتشر و توسط الجزیره تأیید شده است، جمعیت زیادی را نشان می‌دهد که با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و مراکش در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کنند.

تظاهرکنندگان با شعار‌های خود نسل‌کشی در غزه را محکوم کرده و از "ناوگان جهانی صمود" که در تلاش برای شکستن محاصره اسرائیل بر این سرزمین است، حمایت کردند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که نسل‌کشی در غزه تقریباً دو سال کامل ادامه داشته است. به گفته مقامات بهداشتی غزه، حمله نظامی اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۴۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و این منطقه را در شرایط قحطی قرار داده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: الجزیره

