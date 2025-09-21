باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از پرسش‌های همیشگی برای شروع گفتگو این است: رنگ مورد علاقه‌ات چیست؟ دانشمندان به‌تازگی کشف کرده‌اند که پاسخ به این سؤال چه نکاتی را درباره شما آشکار می‌کند.

به گفته سابین روآد، استاد بازاریابی در مدرسه کسب‌وکار EDHEC و رز بیدو، پژوهشگر دانشگاه پاریس، رنگ محبوب هر فرد می‌تواند بازتابی روشن از سن او باشد. اگر قهوه‌ای رنگ دلخواه شماست، احتمالاً به نسل بیبی‌بومر (متولدین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ میلادی) تعلق دارید. اما اگر سبز لیمویی انتخاب اصلی شماست، به‌احتمال زیاد متعلق به نسل زد (متولدین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ میلادی) هستید. طرفداران رنگ صورتی هم معمولاً به نسل هزاره (متولدین بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶ میلادی) تعلق دارند.

کارشناسان در مقاله‌ای در وب‌سایت The Conversation توضیح داده‌اند که نسل‌های مختلف با مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها و رفتارها تعریف می‌شوند و این ویژگی‌ها به‌صورت بصری نیز بازتاب پیدا می‌کنند، به‌ویژه از طریق رنگ‌های متمایزی که هر نسل برای خود دارد. آنها تصریح کرده‌اند که تقسیم‌بندی بر اساس نسل‌های مختلف، مانند بیبی‌بومرها، ایکس، وای، زد و آلفا، به ما امکان می‌دهد که ترجیحات رنگی را ببینیم که فقط ناشی از سلیقه فردی نیستند، بلکه بازتابی از رابطه جمعی با زمان، آرزوها و زیبایی‌شناسی رایج به شمار می‌روند.

این دو پژوهشگر در کتاب جدید خود با عنوان «رازهای خلاقیت: کسب اعتمادبه‌نفس خلاق و غلبه بر چالش‌ها» نشان می‌دهند که هر نسل، کد رنگی خاص خود را دارد. افرادی که بین پایان جنگ جهانی دوم تا میانه دهه ۱۹۶۰ به دنیا آمده‌اند و اغلب با نام بیبی‌بومر شناخته می‌شوند، بیشتر به پالت‌های رنگی سنتی تمایل دارند. در میان این نسل، رنگ‌های خنثی و پاستلی بیشتر دیده می‌شود.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد، این طیف‌ها با رنگ‌های زمینی الهام‌گرفته از طبیعت مانند سبز، قهوه‌ای و قرمز آجری کامل‌تر شدند. نسل هزاره شاهد ظهور یک رنگ نمادین بود: صورتی هزاره‌ای. به گفته پژوهشگران، این رنگ پاستلی ملایم در دهه ۲۰۱۰ تنها یک رنگ ساده نبود، بلکه به نمادی از سبکی، خوش‌بینی و به‌ویژه به چالش کشیدن کدهای سنتی جنسیت تبدیل شد.

رنگ شاخص نسل زد، ابتدا زرد پررنگ بود و بعد جای خود را به بنفش داد. بااین‌حال، بعید است که کسی انفجار محبوبیت سبز لیمویی را ندیده باشد، به‌ویژه با نقش پررنگی که چارلی ایکس‌سی‌ایکس در این روند داشت.

در سال‌های اخیر، رنگ سبز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از یک سو به رنگی برای دغدغه‌های زیست‌محیطی و گفتمان‌های سیاسی بدل شده و از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۴ به لطف خواننده بریتانیایی چارلی ایکس‌سی‌ایکس محبوبیت بیشتری پیدا کرد.

در نهایت، نسل آلفا (متولدین سال ۲۰۱۰ تا به امروز) نیز، به گفته کارشناسان، نشانه‌هایی از ترجیحات رنگی خود را نشان داده است. به باور آنها، این نسل که هنوز در آغاز راه است، میان دو قطب حرکت می‌کند: از یک طرف جذب رنگ‌های طبیعی و آرامش‌بخش می‌شود و از طرف دیگر، خیلی زود با رنگ‌های اشباع و مصنوعی دنیای دیجیتال آشنا شده است.

با این حال، پژوهشگران تأکید کرده‌اند که این نشانه‌های نسلی نباید قطعی در نظر گرفته شوند. رنگ‌ها هیچ‌وقت ثابت نمی‌مانند، در چرخه‌ای دائمی در گردش‌اند، تغییر می‌کنند، دوباره بازآفرینی می‌شوند و همانند مد، بار دیگر برمی‌گردند و معانی تازه‌ای به خود می‌گیرند. همین سیالیت است که به رنگ قدرت زیادی در حوزه ارتباطات می‌دهد. رنگ می‌تواند یک برند را در عصر خودش تثبیت کند و در عین حال، امکان تفسیر دوباره را باز بگذارد.

منبع: روزیاتو