تیم فوتبال استقلال تهران در حالی امروز مقابل پیکان قرار می گیرد که عملکرد خوبی را در بازی های رو در رو مقابل این تیم داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان امروز یکشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند. استقلالی‌ها با هدایت ریکاردو ساپینتو تاکنون از سه بازی ابتدایی فصل، ۴ امتیاز کسب کرده‌اند و بعد از دو شکست متوالی مقابل استقلال خوزستان و الوصل امارات به دنبال بازگرداندن روحیه و کسب پیروزی هستند.

آخرین پیروزی پیکان مقابل استقلال به دور رفت فصل ۸۹-۸۸ لیگ برتر بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون این تیم نتوانسته آبی‌ها را شکست دهد. در ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، استقلال ۷ پیروزی کسب کرده و ۳ بازی با تساوی به پایان رسیده است؛ آماری که برتری مطلق آبی‌پوشان را طی بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد.

با توجه به روند فعلی لیگ، استقلال تلاش می‌کند با برد مقابل پیکان، اعتمادبه‌نفس تیمی را بازگرداند و فشار روانی ناشی از ناکامی‌های اخیر را کاهش دهد. از سوی دیگر، پیکان با انگیزه‌ای بالا به دنبال شکستن طلسم ۱۵ ساله و ثبت اولین پیروزی خود مقابل استقلال پس از بیش از یک دهه است.

این دیدار از نظر تاکتیکی نیز اهمیت بالایی دارد. استقلالی‌ها با وجود مشکلات خط دفاع و هماهنگی با دروازه‌بان جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود در جدول هستند. هر پیروزی می‌تواند فشار انتقادات را از روی تیم بردارد. در مقابل، پیکان با اتکا به تجربه بازی‌های اخیر و رهبری سعید دقیقی، سعی خواهد کرد از هر فرصت برای ایجاد مشکل برای آبی‌پوشان استفاده کند.

با این حال، سابقه تاریخی رویارویی‌های دو تیم نشان می‌دهد که شانس پیروزی استقلال بیشتر است و احتمال ادامه روند موفقیت‌های گذشته مقابل پیکان زیاد است، اما نمی‌توان انگیزه و توانایی تیم حریف را نادیده گرفت.

تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
