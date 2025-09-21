باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمدین آمریکایی بی‌سوادی ترامپ را به سخره گرفت + فیلم

کمدین مشهور آمریکایی مصاحبه اخیر ترامپ که نام دو کشور ارمنستان و آذربایجان را به اشتباه تلفظ کرد به سخره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان استوارت، کمدین مشهور آمریکایی صحبت های ترامپ درباره ارمنستان و آذربایجان که در آن نام دو کشور را به اشتباه تلفظ می کند مورد تمسخر قرار داد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
بیشتر کمدین ها .خلاف اخلاقی و قلدرمابی ترامپ را مسخره میکردند
حالا بیماری الزایمر و پارکینسونی او هم بهش اضافه شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ترررر آمپ به زودی به درک می میره.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این خودش دلغک است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تازه میگوید مادورو 300میلیون را با مواد مخدر بکام مرگ رسانده مگر ملت آمریکا چقدر است 300میلیون اوکشته عجب عجوبه ای هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۱:۳۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این وحشی باید در باغ وحش باشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
وقتی میگن کسی رو مسخره نکنید واسه همینه.
یادته چقدر بایدن رو مسخره میکردی؟
۲
۱۴
پاسخ دادن