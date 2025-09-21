۱۰ سرباز اسرائیلی در اثر واژگونی خودروی نظامی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، صبح یکشنبه ده سرباز اسرائیلی در اثر واژگونی یک خودروی هاموی نظامی در حومه شهر غزه زخمی شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این خودرو در شمال نوار غزه واژگون شده است، بدون اینکه علت آن را مشخص کند.

سایت خبری والا اعلام کرد که هر ۱۰ سرباز در این تصادف زخمی شده‌اند و دو نفر با بالگرد به بیمارستانی در قدس منتقل شده‌اند و هشت نفر دیگر با آمبولانس منتقل شده‌اند.

کانال ۷ گزارش داد که سربازان زخمی متعلق به تیپ کفیر بوده‌اند. ارتش اعلام کرد که تحقیقاتی در مورد این حادثه آغاز کرده است.

در روز‌های اخیر، ارتش اسرائیل هزاران سرباز را به عنوان بخشی از حمله گسترده‌تر خود برای اشغال مجدد این منطقه محصور، به شهر غزه اعزام کرده است. والا با استناد به منابع نظامی تخمین زد که نزدیک به ۷۰ هزار سرباز اسرائیلی اکنون در این شهر فعالیت می‌کنند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی زده است که تاکنون بیش از ۶۵۲۰۰ فلسطینی را که بیشتر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده است.

این یورش در کنار محاصره کمک‌های بشردوستانه، صد‌ها هزار نفر را آواره کرده و جان حداقل ۴۴۲ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
انگلیس: به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند
چین خواستار آتش‌بس جامع در غزه و به رسمیت شناختن فلسطین شد
ادعای اسرائیل درباره رهگیری دو موشک شلیک‌شده از نوار غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
روس‌هراسی به نیت سفیدشویی از آمریکا و اسرائیل
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
پولیتیکو: مکرون به دنبال یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در مورد کشور فلسطین است
آخرین اخبار
انگلیس: به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند
اردوغان: مجمع عمومی سازمان ملل باید راه‌حل دو دولتی برای فلسطین را تسریع کند
چین خواستار آتش‌بس جامع در غزه و به رسمیت شناختن فلسطین شد
کانال یوتیوب نیکلاس مادورو حذف شد
روس‌هراسی به نیت سفیدشویی از آمریکا و اسرائیل
مصر: حضور نیرو‌های نظامی در سینا برای تأمین امنیت مرزهاست
ادعای اسرائیل درباره رهگیری دو موشک شلیک‌شده از نوار غزه
برزیل مانع حضور آمریکا در نشست «دفاع از دموکراسی» سازمان ملل شد
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
انزوای اقتصادی اسرائیل به دنبال جنایات غزه/ کسی برند اسرائیلی نمی خرد
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
پولیتیکو: مکرون به دنبال یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در مورد کشور فلسطین است
بسیج مردمی برای دفاع از میهن! آموزش نظامی، آمادگی در برابر هر تهدید
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
یک کشته در پی تیراندازی در مراسم عروسی در نیوهمپشایر
برگزاری نشست شورای امنیت در پی تشدید جنگ روسیه و اوکراین
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است