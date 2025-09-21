۱۰ سرباز اسرائیلی در اثر واژگونی خودروی نظامی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانههای اسرائیلی، صبح یکشنبه ده سرباز اسرائیلی در اثر واژگونی یک خودروی هاموی نظامی در حومه شهر غزه زخمی شدند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این خودرو در شمال نوار غزه واژگون شده است، بدون اینکه علت آن را مشخص کند.
سایت خبری والا اعلام کرد که هر ۱۰ سرباز در این تصادف زخمی شدهاند و دو نفر با بالگرد به بیمارستانی در قدس منتقل شدهاند و هشت نفر دیگر با آمبولانس منتقل شدهاند.
کانال ۷ گزارش داد که سربازان زخمی متعلق به تیپ کفیر بودهاند. ارتش اعلام کرد که تحقیقاتی در مورد این حادثه آغاز کرده است.
در روزهای اخیر، ارتش اسرائیل هزاران سرباز را به عنوان بخشی از حمله گستردهتر خود برای اشغال مجدد این منطقه محصور، به شهر غزه اعزام کرده است. والا با استناد به منابع نظامی تخمین زد که نزدیک به ۷۰ هزار سرباز اسرائیلی اکنون در این شهر فعالیت میکنند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل در غزه دست به نسلکشی زده است که تاکنون بیش از ۶۵۲۰۰ فلسطینی را که بیشتر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده است.
این یورش در کنار محاصره کمکهای بشردوستانه، صدها هزار نفر را آواره کرده و جان حداقل ۴۴۲ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.
منبع: آناتولی