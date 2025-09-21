سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال گزینه هدایت آفریقایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت «GOAL»، تیم فوتبال کایزر چیفس و سرمربی خود، نصردین نبی، به طور رسمی از هم جدا شده‌اند. دلیل این جدایی، نه مسائل فنی بلکه نداشتن مجوز مربیگری معتبر (CAF A License) اعلام شده است. به همین دلیل، نبی در بازی پیش‌روی تیم مقابل کابوسکورپ آنگولا در جام کنفدراسیون‌های آفریقا حضور نخواهد داشت.

با جدایی نبی، گزینه‌های متعددی برای جانشینی او مطرح شده است:

خوزه ریویرو: مربی اسپانیایی که پیش‌تر با اورلاندو پایرتس موفقیت‌های زیادی کسب کرده بود و اکنون آزاد است، احتمال دارد به کایزر چیفس ملحق شود. این انتقال، در صورت تحقق، می‌تواند لیگ برتر آفریقای جنوبی را تکان دهد.

دستیاران داخلی: در نبود نبی، خلیل بن یوسف و سدریک کازه توانستند تیم را هدایت کرده و چند برد متوالی کسب کنند. احتمال دارد باشگاه به صورت موقت یا حتی با ساختار مشترک، هدایت تیم را به این دو مربی بسپارد.

بنی مک‌کارتی: سرمربی پیشین تیم ملی کنیا و یکی از محبوب‌ترین مربیان آفریقای جنوبی برای تصدی صندلی‌های مهم، می‌تواند تجربه و انرژی تازه‌ای به تیم بیاورد و کایزر چیفس را به مسیر موفقیت بازگرداند.

پیتسو موسیمانه: مربی باتجربه و پرافتخار که در آفریقای جنوبی و مصر عناوین زیادی کسب کرده و پس از جدایی از استقلال تاکنون بدون تیم است، یکی دیگر از گزینه‌های شاخص برای هدایت تیم محسوب می‌شود.

در مجموع، کایزر چیفس هم گزینه‌های داخلی دارد و هم خارجی و هر یک از این مربیان ممکن است به هدایت تیم پرداخته و مسیر موفقیت باشگاه را دوباره هموار کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
دقیقی:
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
النصر ۵-۱ الریاض/ رونالدو با سرعت به سمت هزار گله شدن
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
اودینزه ۰-۳ میلان/ پیروزی روسونری با درخشش پولیشیچ + فیلم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
آخرین اخبار
حذف والیبال آرژانتین از قهرمانی جهان توسط ایتالیا
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
ساپینتو گزینه هدایت تیم آفریقایی شد
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
نماینده شنای کشورمان از صعود به فینال قهرمانی کم بینایان جهان بازماند
قرارداد اسپانسری ۵۶۰ میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس
کاپیتان طلایی کشتی فرنگی: با برنامه کشتی گرفتم و به طلا رسیدم
بازگشت سردار آزمون با گل ۳ امتیازی
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
پیروزی قاطع آقای خاص در نخستین گام
پاراشناگر ایران به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
حسین‌نژاد: انتظار داشتم ضربه ایستگاهی پایانی را خودم بزنم
آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
اودینزه ۰-۳ میلان/ پیروزی روسونری با درخشش پولیشیچ + فیلم
النصر ۵-۱ الریاض/ رونالدو با سرعت به سمت هزار گله شدن
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب