سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال گزینه هدایت آفریقایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت «GOAL»، تیم فوتبال کایزر چیفس و سرمربی خود، نصردین نبی، به طور رسمی از هم جدا شده‌اند. دلیل این جدایی، نه مسائل فنی بلکه نداشتن مجوز مربیگری معتبر (CAF A License) اعلام شده است. به همین دلیل، نبی در بازی پیش‌روی تیم مقابل کابوسکورپ آنگولا در جام کنفدراسیون‌های آفریقا حضور نخواهد داشت.

با جدایی نبی، گزینه‌های متعددی برای جانشینی او مطرح شده است:

خوزه ریویرو: مربی اسپانیایی که پیش‌تر با اورلاندو پایرتس موفقیت‌های زیادی کسب کرده بود و اکنون آزاد است، احتمال دارد به کایزر چیفس ملحق شود. این انتقال، در صورت تحقق، می‌تواند لیگ برتر آفریقای جنوبی را تکان دهد.

دستیاران داخلی: در نبود نبی، خلیل بن یوسف و سدریک کازه توانستند تیم را هدایت کرده و چند برد متوالی کسب کنند. احتمال دارد باشگاه به صورت موقت یا حتی با ساختار مشترک، هدایت تیم را به این دو مربی بسپارد.

بنی مک‌کارتی: سرمربی پیشین تیم ملی کنیا و یکی از محبوب‌ترین مربیان آفریقای جنوبی برای تصدی صندلی‌های مهم، می‌تواند تجربه و انرژی تازه‌ای به تیم بیاورد و کایزر چیفس را به مسیر موفقیت بازگرداند.

پیتسو موسیمانه: مربی باتجربه و پرافتخار که در آفریقای جنوبی و مصر عناوین زیادی کسب کرده و پس از جدایی از استقلال تاکنون بدون تیم است، یکی دیگر از گزینه‌های شاخص برای هدایت تیم محسوب می‌شود.

در مجموع، کایزر چیفس هم گزینه‌های داخلی دارد و هم خارجی و هر یک از این مربیان ممکن است به هدایت تیم پرداخته و مسیر موفقیت باشگاه را دوباره هموار کنند.