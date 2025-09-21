سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال گزینه هدایت آفریقایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت «GOAL»، تیم فوتبال کایزر چیفس و سرمربی خود، نصردین نبی، به طور رسمی از هم جدا شده‌اند. دلیل این جدایی، نه مسائل فنی بلکه نداشتن مجوز مربیگری معتبر (CAF A License) اعلام شده است. به همین دلیل، نبی در بازی پیش‌روی تیم مقابل کابوسکورپ آنگولا در جام کنفدراسیون‌های آفریقا حضور نخواهد داشت.

با جدایی نبی، گزینه‌های متعددی برای جانشینی او مطرح شده است:

خوزه ریویرو: مربی اسپانیایی که پیش‌تر با اورلاندو پایرتس موفقیت‌های زیادی کسب کرده بود و اکنون آزاد است، احتمال دارد به کایزر چیفس ملحق شود. این انتقال، در صورت تحقق، می‌تواند لیگ برتر آفریقای جنوبی را تکان دهد.

دستیاران داخلی: در نبود نبی، خلیل بن یوسف و سدریک کازه توانستند تیم را هدایت کرده و چند برد متوالی کسب کنند. احتمال دارد باشگاه به صورت موقت یا حتی با ساختار مشترک، هدایت تیم را به این دو مربی بسپارد.

بنی مک‌کارتی: سرمربی پیشین تیم ملی کنیا و یکی از محبوب‌ترین مربیان آفریقای جنوبی برای تصدی صندلی‌های مهم، می‌تواند تجربه و انرژی تازه‌ای به تیم بیاورد و کایزر چیفس را به مسیر موفقیت بازگرداند.

پیتسو موسیمانه: مربی باتجربه و پرافتخار که در آفریقای جنوبی و مصر عناوین زیادی کسب کرده و پس از جدایی از استقلال تاکنون بدون تیم است، یکی دیگر از گزینه‌های شاخص برای هدایت تیم محسوب می‌شود.

در مجموع، کایزر چیفس هم گزینه‌های داخلی دارد و هم خارجی و هر یک از این مربیان ممکن است به هدایت تیم پرداخته و مسیر موفقیت باشگاه را دوباره هموار کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
دقیقی:
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آخرین اخبار
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم