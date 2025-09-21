اجرای ۱۲۰ عنوان برنامه گرامیداشت دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ علی ثمره حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه زاهدان به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس به‌گونه‌ای طراحی شده که همه اقشار مردم در قالب پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و نهاد‌های مختلف نقش‌آفرین باشند و محور اصلی این برنامه‌ها مردمی‌بودن آن است.

وی، مهمترین محور‌های برنامه‌های هفته دفاع مقدس را «تبیین فرهنگ خودباوری و ما می‌توانیم»، «تجلیل از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و آزادگان»، «تاکید بر نقش رهبری و ولایت فقیه»، «بیان جایگاه نیرو‌های مسلح و بسیج»، «توجه به نسل جوان و انتقال ارزش‌ها»، «اجرای یادواره‌های شهدا»، «اعزام گروه‌های جهادی»، «برنامه‌های محرومیت‌زدایی»، «برگزاری شب‌های شعر و خاطره»، «فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی» و «استفاده از ظرفیت فضای مجازی» عنوان کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان کرد: تکریم و تجلیل از ۳۷۰ خانواده شهید، ۵۱۵ آزاده و ۵۳ جانباز بالای ۷۰ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است و برنامه‌های متنوعی از سطح پایگاه‌ها تا شهرستان‌ها و مرکز استان به اجرا درمی‌آید.

سرهنگ ثمره ادامه داد: بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس، برگزاری میز‌های خدمت در محله ها، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی، افتتاح پروژه‌های فرهنگی و علمی و اجرای برنامه‌های بسیج سازندگی از جمله اقدامات شاخص هفته دفاع مقدس امسال در سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در برگزاری برنامه‌ها، گفت: نقطه قوت برنامه‌های امسال این است که بخش زیادی از مسوولیت برنامه‌ها به مردم واگذار شده و پایگاه‌های مقاومت در دورترین روستا‌ها نیز فعالانه در اجرای آنها نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس جلوه‌های بی‌بدیل ایمان، ایثار، وحدت و مقاومت ملت ایران را در برابر استکبار جهانی نمایان ساخت و این فرهنگ همچنان راهنمای جامعه در عرصه‌های مختلف است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش کلیدی رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و تکیه ملت ایران بر ظرفیت‌های داخلی در پیروزی بر دشمنان افزود: تجربه هشت سال دفاع مقدس و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نشان داد که دشمنان با وجود حمایت همه‌جانبه مستکبران به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافتند.

منبع سپاه سلمان استان