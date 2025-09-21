باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد موسوی قیداری گفت: این اقدام در راستای عمل به نیات واقفین و ارائه خدمات عمومی انجام شدهاست.
رئیس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف و امور خیریه قم به جزییات ارائه خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاهها، بیشترین میزان اراضی وقفی با ۱۲۳ مورد به مساحت ۶۰۱ هزار و ۱۰۸ متر مربع را به خود اختصاص دادهاست.
موسوی قیداری افزود: ۸۷ مورد از این اراضی با متراژ ۱۲۹ هزار و ۶۸۷ مترمربع به ادارات و دستگاههای اجرایی واگذار شدهاست،۲۲ رقبه از زمینهای وقفی به مساحت ۴۳ هزار و ۲۷۸ مترمربع در اختیار بیمارستانها و درمانگاههای استان قرار دارد، همچنین، ۲ مورد از اراضی وقفی به متراژ ۲هزار و ۱۵۶ مترمربع برای توسعه فضای سبز شهری اختصاص یافتهاست.
رئیس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف و امور خیریه قم تاکید کرد: مدیریت صحیح اراضی وقفی، به افزایش کارایی این موقوفات و خدمترسانی بهتر به مردم منجر میشود، این آمار و اطلاعات نشان میدهند اراضی وقفی نقش مهمی در تأمین زیرساختهای عمومی و اجتماعی استان قم ایفا میکنند.
منبع:روابط عمومی اوقاف وامور خیریه استان قم