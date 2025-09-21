باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-سرهنگ حامد فلاح،معاون اجرایی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس در استان قم با محوریت نمایش عزت و اقتدار ملت ایران و با شعار «ما فاتحان قلهایم» برگزار میشود.
او با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، این رخداد را نمونهای از استمرار الگوی مقاومت ملت ایران دانست و افزود: مردم ایران با همان روحیه ایستادگی دوران دفاع مقدس، در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و عزت ملی را حفظ کردند.
معاون اجرایی سپاه قم با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت گفتمان مقاومت است، تصریح کرد: امروز این گفتمان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به الگویی جهانی برای آزادگان تبدیل شدهاست.
فلاح ادامه داد: ملت ایران با بهرهگیری از ایمان، اتحاد و تبعیت از ولایت فقیه، مسیر پیشرفت و عزت را ادامه میدهد و با تقویت مؤلفههای امنیت ملی، توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
او در تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس در قم گفت: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، همایش راویان واقعیت، رژه موتورسواران، نشستهای بصیرتی، پویشهای کتابخوانی، رویدادهای رسانهای، افتتاح نمایشگاههای تبیینی و تبلیغی، برنامههای فرهنگی، ورزشی و هنری، فعالیتهای خدماتی و عمرانی، اهدا لوازمالتحریر و اجرای ۵۰۰ یادواره شهدا در مدارس استان از جمله این برنامههاست.
فلاح همچنین از برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری در هفت بوستان شاخص استان، نمایشگاه شهدای اقتدار و توانمندیهای موشکی کشور در مصلای پردیسان و نمایشگاه شبهای پرستاره در دامنه کوه خضر نبی (ع) به عنوان برنامههای محوری هفته دفاع مقدس در قم یاد کرد.