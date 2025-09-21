معاون اجرایی سپاه امام علی ابن ابی‌طالب (ع) استان قم از اجرای ۷۰ عنوان برنامه اصلی و بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ مراسم فرهنگی، بصیرتی و خدماتی در هفته دفاع مقدس با محوریت نمایش اقتدار ملی و تبیین گفتمان مقاومت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-سرهنگ حامد فلاح،معاون اجرایی سپاه امام علی ابن ابی‌طالب (ع) استان قم امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان قم با محوریت نمایش عزت و اقتدار ملت ایران و با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» برگزار می‌شود. 

او با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، این رخداد را نمونه‌ای از استمرار الگوی مقاومت ملت ایران دانست و افزود: مردم ایران با همان روحیه ایستادگی دوران دفاع مقدس، در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و عزت ملی را حفظ کردند. 

معاون اجرایی سپاه قم با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت گفتمان مقاومت است، تصریح کرد: امروز این گفتمان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به الگویی جهانی برای آزادگان تبدیل شده‌است. 

فلاح ادامه داد: ملت ایران با بهره‌گیری از ایمان، اتحاد و تبعیت از ولایت فقیه، مسیر پیشرفت و عزت را ادامه می‌دهد و با تقویت مؤلفه‌های امنیت ملی، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد. 

او در تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در قم گفت: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، همایش راویان واقعیت، رژه موتورسواران، نشست‌های بصیرتی، پویش‌های کتاب‌خوانی، رویدادهای رسانه‌ای، افتتاح نمایشگاه‌های تبیینی و تبلیغی، برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری، فعالیت‌های خدماتی و عمرانی، اهدا لوازم‌التحریر و اجرای ۵۰۰ یادواره شهدا در مدارس استان از جمله این برنامه‌هاست. 

فلاح همچنین از برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در هفت بوستان شاخص استان، نمایشگاه شهدای اقتدار و توانمندی‌های موشکی کشور در مصلای پردیسان و نمایشگاه شب‌های پرستاره در دامنه کوه خضر نبی (ع) به عنوان برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس در قم یاد کرد. 

 

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم، با پشتوانه مردمی در مسیر خدمت‌رسانی
آیت‌الله سعیدی:
آزمایش موشکی اخیر ایران نشان داد فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای دشمنان هزینه ساز می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتوبوس‌های قم برای محصلان هفته اول مهر رایگان است
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم، با پشتوانه مردمی در مسیر خدمت‌رسانی
درخشش کاراته‌کاهای قم با ۴۱ مدال طلا / قهرمانی کشور در خانه ماند
نابودی ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی در قم
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
آخرین اخبار
نابودی ۷۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرقانونی در قم
درخشش کاراته‌کاهای قم با ۴۱ مدال طلا / قهرمانی کشور در خانه ماند
تاکید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر نقش تاریخی و مستمر روحانیت در دفاع مقدس
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی قم، با پشتوانه مردمی در مسیر خدمت‌رسانی
اتوبوس‌های قم برای محصلان هفته اول مهر رایگان است
نخستین زن بخشدار در استان قم منصوب شد
معرفی برترین‌های مسابقات ووشوی قهرمانی قم
۷۷۶ هزار متر مربع از موقوفات قم به خدمات عمومی اختصاص دارد
برگزاری بیش از یک‌هزار برنامه در قم به مناسبت هفته دفاع مقدس
قبرستان نو؛ میراثی فراموش‌شده در قلب قم
بیش از ۸۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت مؤسسه دارالاکرام قم