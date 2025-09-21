باشگاه خبرنگاران جوان - علی اسحاقی، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: پس از دریافت گزارشهای نگرانکننده از مرگ تعدادی از هموطنان بر اثر گزش سیهمار در استان سیستان و بلوچستان، این موسسه با اعزام تیم کارشناسان و انجام تحقیقات گسترده، موفق به تولید پادزهر اختصاصی هفتگانه (هپتاوالان) شده است. این پادزهر به ظرفیت پادزهرهای قبلی افزوده شده و توانسته جان افرادی را که مورد گزش سیهمار قرار گرفته بودند، نجات دهد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام بیمارستان حاتم ایرانشهر، چهار نفر از ساکنان مناطق آشار، پیر و گروک که با این مار مسموم شده بودند، پس از دریافت این پادزهر از مرگ حتمی رهایی یافتهاند، افزود: پیش از این، تمام موارد گزش سیهمار منجر به مرگ میشد و این نخستین درمان موفق در کشور محسوب میشود. این دستاورد نتیجه تلاش بیوقفه تیم جانوران سمی موسسه است که توانستند پادزهری با اثربخشی صد درصد برای مقابله با گزش سمیترین مارهای ایران تولید کنند.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بیان اینکه این پادزهرها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل و در مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان توزیع شدهاند تا جان هموطنان در برابر این تهدید حفظ شود، خاطرنشان کرد: تحقیقات در حوزه جانوران سمی و گزشهای مار و عقرب همچنان ادامه دارد و هدف ما ارتقای امنیت و سلامت جامعه است.
گفتنی است ایران با حدود ۸۰ هزار مورد گزش سالانه، دومین کشور جهان در این زمینه است و از این تعداد ۱۲ هزار مورد خطرآفرین میباشد و تولید پادزهرهای موسسه رازی باعث کاهش چشمگیر مرگومیر ناشی از این حوادث به کمتر از ۱۰ نفر در سال شده است که عمدتاً به دلیل تأخیر در دریافت پادزهر رخ میدهد.