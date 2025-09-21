معاون سازمان حج با دعوت از دارندگان فیش عمره برای تشرف در سال جاری اعلام کرد: زوج‌های جوان بدون نیاز به تهیه فیش امکان سفر عمره خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی با اشاره به استقبال خوب زوج‌های جوان از امکان ایجاد شده توسط سازمان حج و زیارت برای تشرف به سرزمین وحی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از هموطنان با استفاده از این فرصت، بدون نیاز به تهیه فیش و خارج از نوبت ثبت نام عمره را انجام داده‌اند و همچنان این فرصت تا پایان سال برای علاقمندان وجود دارد.

معاون سازمان حج و زیارت ادامه داد: زوج‌های جوان از استان‌های تهران، خوزستان و کرمانشاه در صدر پرتقاضاترین مناطق کشور برای این سفر نورانی بوده‌اند و زندگی مشترک خود را از کنار حرم امن الهی و مسجد‌النبی (ص) و ائمه بقیع آغاز می‌کنند.

رضایی با دعوت از دارندگان فیش عمره برای تشرف در سال جاری گفت: از آنجا که با تدابیر اتخاذ شده هزینه تمام شده سفر زیارتی عمره در دوره جاری مناسب است و ظرفیت‌سازی خوبی صورت گرفته است، دارندگان اسناد ثبت نامی عمره می‌توانند با مبلغ ۶۴ تا ۶۶میلیون تومان یک سفر ۱۰روزه به سرزمین وحی داشته باشند.

گفتنی است، تمام ودیعه گذاران عمره مفرده می‌توانند از طریق پنجره واحد سازمان حج وزیارت به آدرس my.haj.ir برای ثبت نام در کاروان‌های عمره اقدام نمایند.

منبع: سازمان حج

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
بااین همه هزینه کجا بریم!! دیگه هیچ کس غیر ثروتمندان، مستطیع نیست ونمی تونن حج برن؟!؟؟
