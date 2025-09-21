شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جشن شکوفه‌ها در بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن شکوفه‌ها به عنوان نمادی از آغاز سال تحصیلی جدید و شروع سفر علمی دانش آموزان پایه اول دبستان است. به همین مناسبت این روز در سراسر کشور برای دانش آموزان جشن گرفته می‌شود تا قابی خاطره انگیز از شروع سال تحصیلی برای آنها رقم بخورد. امروز جشن شکوفه‌ها برای دانش آموزان کلاس اول در مدرسه مهرعظام شهر بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی با حضور والدین، مدیر و معاونان این مدرسه برگزار شد. امسال در مجموعه مدارس دخترانه و پسرانه شهر انابد حدود ۱۵۰ نفر ثبت نامی کلاس اول داشته‌اند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهمهدی روی - خراسان رضوی

نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه مهرعظام انابد

نواخته شدن زنگ شکوفه ها

نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه مهرعظام انابد

نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه مهرعظام انابد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشن شکوفه ها ، دانش آموزان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
همراهی خانواده خادمان امنیت با فرزند شهید حسینیان در روز جشن شکوفه‌ها + فیلم
شهروندخبرنگار گیلان؛
برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس بخش تولمات + عکس
شهروند خبرنگار همدان؛
فیلمی از مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس صالح آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
فیلمی از بارش باران و آبگرفتگی در معابر شهرستان بابل به وقت تابستان
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی
آخرین اخبار
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی
فیلمی از بارش باران و آبگرفتگی در معابر شهرستان بابل به وقت تابستان
نارضایتی متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
نخبگان همچنان در انتظار استخدام در دستگاه‌های دولتی
سرایداران و خدمتگزاران مدارس در انتظار بهبود وضعیت معیشتی
شیب صعودی قیمت سرویس مدارس والدین پایتخت را نگران کرد
نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه مهرعظام انابد + عکس
دانش آموزان نیازمند و ایتام در پناه مهر کریمانه علمدار حسینیه اعظم مکتب العباس تهران + عکس
نمایی زیبا از رویش گل محمدی و سیب در شهرک البرز شاهرود + فیلم