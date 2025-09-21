باشگاه خبرنگاران جوان - جشن شکوفه‌ها به عنوان نمادی از آغاز سال تحصیلی جدید و شروع سفر علمی دانش آموزان پایه اول دبستان است. به همین مناسبت این روز در سراسر کشور برای دانش آموزان جشن گرفته می‌شود تا قابی خاطره انگیز از شروع سال تحصیلی برای آنها رقم بخورد. امروز جشن شکوفه‌ها برای دانش آموزان کلاس اول در مدرسه مهرعظام شهر بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی با حضور والدین، مدیر و معاونان این مدرسه برگزار شد. امسال در مجموعه مدارس دخترانه و پسرانه شهر انابد حدود ۱۵۰ نفر ثبت نامی کلاس اول داشته‌اند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهمهدی روی - خراسان رضوی

