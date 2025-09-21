باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رونمایی ایران از پادزهر اختصاصی برای عراق + فیلم

ایران از پادزهر اختصاصی برای عراق رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران در ۱۶ سال گذشته در تولید و صادرات پادزهر به عراق، پیشرو بوده و این موفقیت، آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های علمی و دارویی دو کشور در منطقه است.

 
