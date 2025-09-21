رونمایی ایران از پادزهر اختصاصی برای عراق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u067e\u0627\u062f\u0632\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642\u060c \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0648 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a\u060c \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0641\u0635\u0644 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n