برخی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا برای بازیابی عملیات عادی سیستم‌های خودکار حرکت پرواز پس از اختلال ناشی از حمله هکری در روز گذشته، به تکاپو افتادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  برخی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا، از جمله شلوغ‌ترین فرودگاه منطقه یعنی هیترو در لندن روز یکشنبه برای بازیابی عملیات عادی سیستم‌های خودکار چک‌این(حرکت پرواز) پس از اختلال ناشی از حمله هکری در روز گذشته، به تکاپو افتادند.

این حادثه هکری به شرکت ارائه‌دهنده خدمات سیستم‌های چک‌این و سوار شدن کالینز ایروسپیس، متعلق به آرتی‌ایکس، آسیب رساند و روز شنبه عملیات در فرودگاه هیترو لندن، فرودگاه برلین و بروکسل را مختل کرد که در نتیجه مسافران با صف‌های طولانی، ده‌ها پرواز لغو شده و تأخیر مواجه شدند.

مقامات فرودگاهی و داده‌ها نشان می‌داد که اگرچه برخی تأخیر‌ها ادامه دارد، اما این اختلال تا صبح روز یکشنبه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که مقامات نظارتی منطقه گفتند که در حال بررسی منشأ این حادثه هکری هستند.

این اختلال، آخرین مورد از مجموعه حملات هکری است که بخش‌های مختلف از بهداشت و درمان تا خودرو را تحت تأثیر قرار داده است. یک نقض امنیتی در سازنده خودرو جگوار لندروور تولید را متوقف کرد، در حالی که مورد دیگر به مارکز‌اند اسپنسر صد‌ها میلیون پوند ضرر وارد کرد.

آرتی‌ایکس این حادثه را «اختلال مرتبط با فضای مجازی» خواند و گفت که بر نرم‌افزار MUSE این شرکت که توسط چندین خط هوایی استفاده می‌شود، تأثیر گذاشته است. آرتی‌ایکس روز یکشنبه بلافاصله برای اظهارنظر در دسترس نبود.

فرودگاه برلین براندنبورگ روز یکشنبه گفت که مشکلات ادامه دارد، اما این فرودگاه در حال همکاری با شرکت برای حل مشکل است. این فرودگاه افزود که یک راه‌حل دستی اجرا شده و در حال حاضر هیچ تأخیر یا لغو عمده‌ای وجود ندارد.

فرودگاه بروکسل در یک به‌روزرسانی برای مسافران در روز یکشنبه گفت که این حمله سایبری «تأثیر بزرگی بر برنامه پروازی» داشته و باعث تأخیر و لغو پرواز‌ها شده است.

هیترو اوایل روز یکشنبه گفت که تلاش‌ها برای بازیابی از اختلال سیستم چک‌این ادامه دارد. این فرودگاه افزود که «اکثریت قریب به اتفاق پرواز‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند».

یک تحلیل توسط ارائه‌دهنده داده‌های هوایی سیریوم گفت که تأخیر‌ها در هیترو «کم»، در برلین «متوسط» و در بروکسل «قابل توجه» بوده، اما در حال کاهش است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله سایبری ، فرودگاه ، اروپا
