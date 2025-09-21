در پی تصویب کلیات «طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این طرح اکنون در انتظار برگزاری کمیته تخصصی برای بررسی مواد و جزئیات خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پیشنهاددهنده این طرح، هدف اصلی آن را تسهیل و تسریع استفاده شهروندان و فعالان اقتصادی از خدمات قضایی عنوان کرده است.

ظهوریان با اشاره به نقش امنیت حقوقی در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: «یکی از مولفه‌های لازم برای رشد تولید، تأمین امنیت حقوقی و مالکیت افراد، به‌ویژه فعالان اقتصادی است. درگیری‌های قضایی از موانع اصلی در مسیر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی محسوب می‌شود و با توجه به شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است، ضرورت احقاق حق بیش از پیش احساس می‌شود.»

وی با تأکید بر وظیفه نمایندگان در پیگیری مشکلات مردم افزود: «سهولت طرح دعوا، سرعت در رسیدگی‌های قضایی و تضمین اجرای قطعی احکام، از حقوق عمومی شهروندان است. اکنون که قوه قضائیه مسیر تحولی مناسبی را آغاز کرده، این طرح فرصت مناسبی برای رفع برخی مشکلات در راستای اجرایی‌سازی سند تحول و تعالی این قوه است.»

به گفته ظهوریان، این طرح با هدف ارتقاء و هوشمندسازی فرآیند‌های دادرسی، اصلاح روند اجرای احکام و پیشگیری از وقوع دعاوی، طراحی شده و در صورت تصویب نهایی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی ایفا کند.

وی درباره وضعیت فعلی طرح گفت: «کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده و اکنون منتظر برگزاری کمیته طرح هستیم تا جزئیات آن بررسی و جمع‌بندی شود.»

در پایان، ظهوریان با اشاره به اهمیت زمان در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: «کمیسیون حقوقی و قضایی قول مساعدت جهت برگزاری سریع جلسات کمیته طرح داده است. این طرح می‌تواند کمک زیادی به مردم در راستای دستیابی به حق خود داشته باشد. پس یک روز تأخیر هم در آن جایز نیست لذا بنده پیگیر خواهم بود تا هرچه سریع‌تر جلسات بررسی جزئیات طرح برگزار و طرح به نتیجه برسد.»