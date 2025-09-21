معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: ۸۶ هزار تن قیر رایگان به شهرداری در جهت آسفالت تمامی معابر خاکی کشور اختصاص داده ایم که ظرف مدت سه سال انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبد الرضا گلپایگانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص تخصیص قیر رایگان به شهرداری  اظهار داشت: طرح «قیر رایگان» ظرفیتی است که دولت در اختیار این شرکت قرار داده و  این قیر را برای به‌سازی محوطه‌های ناکارآمد و بافت‌های فرسوده در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: سال گذشته ۸۶ هزار تن قیر رایگان (معادل یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر طولی) در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شد و مطابق برنامه در نظر داریم طی مدت سه سال همه کوچه‌های خاکی بافت‌های ناکارآمد را آسفالت کنیم.

وی ادامه‌داد: کوچه‌ها در این نوع محل‌ها، نه فقط محل آمد و شد، بلکه مکانی برای بازی بچه‌ها، برگزاری رویداد‌های اجتماعی و فضای باز همگانی است و لذا آسفالت‌کردن آنها بسیار مهم است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
