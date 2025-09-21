هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه، عبور موج ضعیفی را نشان میدهد که سبب رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطهای و پراکنده در ارتفاعات استان خواهد شد.
او افزود: همچنین تا اواخر وقت امروز با توجه به تاثیر گرد و خاک عراقی کاهش دید در مناطق غربی، شمال غربی و جنوب غربی دور از انتظار نیست. تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین تا اواخر روز چهارشنبه سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، بصورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای و برخاستن غبار محلی پیش بینی میشود. شمال خلیج فارس نیز در این ایام (بویژه سه شنبه و چهارشنبه) مواج است.
سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته هندیجان و امیدیه با دمای ۴۳.۴ و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند، گفت: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان