هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد

هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد متوسط،همراه با تندبادهای لحظه ای و احتمال رخداد غبارمحلی و موقتی از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه در مناطق جنوبی ،جنوب غربی، غربی و مرکزی و جنوب شرقی استان هشدار سطح زرد صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه، عبور موج ضعیفی را نشان می‌دهد که سبب رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و پراکنده در ارتفاعات استان خواهد شد. 

او افزود: همچنین تا اواخر وقت امروز با توجه به تاثیر گرد و خاک عراقی کاهش دید در مناطق غربی، شمال غربی و جنوب غربی دور از انتظار نیست. تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین تا اواخر روز چهارشنبه سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن غبار محلی پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز در این ایام (بویژه سه شنبه و چهارشنبه) مواج است.

سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته هندیجان و امیدیه با دمای ۴۳.۴ و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند، گفت: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان 

برچسب ها: هشدار هواشناسی خوزستان ، هشدار سطح زرد ، گرد و خاک خوزستان
