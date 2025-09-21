فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شناسایی و دستگیری فردی که با دستگاه اسکیمر مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ "حمیدرضا بهاروند" اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است كه بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که قربانیان این پرونده بعد از خرید از تره‌بار فروش سیار، حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان داشت: كارشناسان با بررسی‌های تکمیلی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند متهم را که با برداشت های صورت گرفته اقدام به خرید طلا و یا کالای خانگی می نمود، در يكي از شهرستان های استان همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائي وي را دستگیر و به پلیس فتا شهرستان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نامبرده در بازجویی های اولیه به 32 فقره سرقت با همکاری 3 نفر از همدستانس اعتراف کرد ، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد و متهم دستگیر شده به همراه پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

