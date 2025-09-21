فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شناسایی و دستگیری فردی که با دستگاه اسکیمر مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ "حمیدرضا بهاروند" اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است كه بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که قربانیان این پرونده بعد از خرید از تره‌بار فروش سیار، حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان داشت: كارشناسان با بررسی‌های تکمیلی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند متهم را که با برداشت های صورت گرفته اقدام به خرید طلا و یا کالای خانگی می نمود، در يكي از شهرستان های استان همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائي وي را دستگیر و به پلیس فتا شهرستان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نامبرده در بازجویی های اولیه به 32 فقره سرقت با همکاری 3 نفر از همدستانس اعتراف کرد ، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد و متهم دستگیر شده به همراه پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

منبع خبرگزاری پلیس 

 

 

 

برچسب ها: فرمانده انتظامی خوزستان ، پلیس فتا خوزستان
خبرهای مرتبط
گول تخفیفات چشمگیر یلدایی را نخورید!
یکی از سر شاخه‌های سایت قمار در خوزستان دستگیر شد
دستگیری باند کلاهبردار همسریابی با ۲ هزار قربانی در اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
نظرتون درباره بیمه عمری که از بازنشستگان انتظامی به زور و بدون رضایت، آنهم فقط 5 سال اول بازنشستگی (که هنوز امید به زنده بودن فرد بازنشسته هست) کم می شود چیست؟ و اعلام نارضایتی هم تاثیری ندارد!
چه فرقی دارد با ..... ؟
۰
۱
پاسخ دادن
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
آخرین اخبار
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
توزیع ۹۰۰ بسته لوازم التحریر در هندیجان
هدیه جهادگران بسیج سازندگی به ورزشکاران با افتتاح اولین زمین چمن استاندارد مینی فوتبال خوزستان
دستگیری عامل برداشت ۱۳ میلیاردی به روش اسکیمر
هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد
کشف و معدوم سازی ۱۶۰ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی فاسد در مسجدسلیمان
هشدار پلیس فتا: «این لینک را باز کنید، تمام زندگی‌تان دست شیادان می‌افتد!»
برگزاری ۱۵ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان
هشدار نسبت به طغیان آفات و بیماری‌های درخت خرما در خوزستان