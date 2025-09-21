معاون هماهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به برنامه‌های متنوع هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها در شش محور و با بیش از ۳۹۶ عنوان در سطح استان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش‌اندیش _ سرهنگ سعید برومندزاده ظهر یک‌شنبه ۳۰ شهریور در نشست خبری اظهار داشت: دفاع مقدس تنها محدود به هشت سال جنگ تحمیلی نیست و ملت ایران در طول عمر انقلاب در عرصه‌های سخت، نرم و امنیتی بارها درگیر دفاع بوده است.

وی افزود: دفاع مقدس مظهر حماسه، ایثار، معنویت، دینداری و تدبیر بود و همه مقاومت‌های ملت ایران منجر به پیروزی شد.

معاون سپاه فتح گفت: یکی از رموز پیروزی ما در هشت سال دفاع مقدس، بصیرت و فرماندهی متعالی بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و حمایت مقام معظم رهبری بود.

برومندزاده با اشاره به نقش فرماندهان میدانی و رزمندگان اظهار کرد: طراحی و اجرای عملیات‌های موفق و ایثارگری رزمندگان باعث شد فرهنگ مقاومت و شهادت در جامعه گسترده شود.

وی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان را تشریح کرد و گفت: این برنامه‌ها از روز دوشنبه ۳۱ شهریور آغاز و تا روز دوشنبه ۷ مهر ادامه خواهد داشت و در شش محور اصلی برگزار می‌شود.

بر اساس توضیح برومندزاده، محور اول مقاومت است که شامل یادواره شهدا و سرکشی به خانواده‌های آنان در سراسر استان می‌شود.

وی محور دوم را سازندگی و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و افزود: در این محور، میز خدمت جهادی، افتتاح پروژه‌های آبرسانی، پروژه‌های کشاورزی و توزیع بسته‌های کمک آموزشی انجام می‌شود.

معاون سپاه فتح محور سوم را آمادگی و انسجام نیروهای مسلح دانست و گفت: مسابقات ورزشی، پیاده‌روی‌های خانوادگی و اردوهای تفریحی در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی درباره محور چهارم فرهنگی و هنری اظهار داشت: فعالیت‌هایی مانند تولید محتوای فرهنگی، فضاسازی محیطی، نمایشگاه‌ها، مسابقات کتابخوانی، سرود و نمایش‌های میدانی برگزار می‌شود.

برومندزاده محور پنجم را تجلیل و تکریم اقشار مختلف معرفی کرد و افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس، نخبگان علمی و فرهنگی، خانواده شهدا و ایثارگران در این برنامه‌ها مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، ارتقای خودباوری و انسجام ملی است و مردم با حضور فعال در برنامه‌ها، ارزش‌های دفاع مقدس را پاس بدارند.

 

