فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از دستگیری سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: در پی کسب خبری مبنی ورود مواد مخدر به شهرستان میاندورود توسط یک قاچاقچی سابقه دار جهت توزیع و فروش آن در شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میاندورود، پس از اشراف و اقدامات اطلاعاتی، متهم را قبل از توزیع مواد مخدر در عملیات ضربتی دستگیر و طی بازرسی، بیش از ۴ کیلوگرم انواع موادمخدر را کشف کردند که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده و سر منشأ اکثر ناهنجاری‌های اجتماعی بوده که نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهاد‌های مسئول با مجموعه انتظامی می‌باشد.

