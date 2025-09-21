باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا رحیمی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان سیستان و بلوچستان که در محل سالن ولایت استانداری برگزار شد، گفت: سیستان و بلوچستان بهعنوان پایلوت کشوری برای اجرای طرح مهارت آموزی با محوریت اشتغالزایی با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و فنی و حرفهای استان، انتخاب شده است.
وی خاطرنشان کرد: طی تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز طرح ویژه مهارتآموزی برای اشتغالزایی جوانان زیر پوشش این نهاد با هدف تسهیل در ازدواج اجرایی خواهد شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: اعطای مجوز تاسیس و راه اندازی خانه جوان برای شهرستانهای سیستان و بلوچستان به بخش خصوصی و تزریق تسهیلات از سوی وزارت ورزش و جوانان نیز انجام میشود.
رحیمی افزود: راهاندازی کاروانهای شور و نشاط در شهرستانها با حضور هنرمندان، قهرمانان جهان و المپیک و گروههای موسیقی با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، فرهنگی و ورزشی استان، تقویت مراودات مرزی و منطقهای و استفاده از ظرفیت سواحل مکران برای اشتغال جوان از دیگر مصوبههای ستاد ساماندهی امور جوانان سیستان و بلوچستان است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران ارشد استان در جلسههای ستاد ساماندهی امور جوانان باید حضور پیدا کنند تا کار برای جوانان تسریع پیدا کند، گفت: مطالبات جوانان زمانی محقق خواهد شد که اجرای مصوبات این ستاد با همافزایی همه دستگاههای اجرایی استان همراه باشد.
وی همچنین عملکرد اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان بهویژه در حوزه جوانان و سازمانهای مردم نهاد را رو به رشد و حمایتی دانست.
رحیمی ادامه داد: بهعنوان ترک ایرانی افتخار میکنم با لباس زیبای بلوچی در ستاد ساماندهی امور جوانان حضور پیدا کنم.
منبع ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان