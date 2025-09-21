وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب شرایط احراز مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و برنامه دولت برای کاهش تبعیض میان کارکنان و بازنشستگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در نشست هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی کشور که به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کار برگزار شد به موضوع تبعیض میان قرارداد‌های مستقیم و غیرمستقیم کارکنان اشاره کرد. 

وی گفت: آیین‌نامه‌ای در این زمینه در نوبت تصویب دولت قرار دارد که محصول تلاش‌ها و نگاه عدالت‌محور معاونت توسعه مدیریت و منابع است.

او همچنین به طرح‌های مربوط به بازنشستگان پرداخت و گفت: این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شده، اما به دلیل بار مالی، اجرای آن نیازمند تامین منابع جدید است. یکی از راهکارها، اخذ کسورات بازنشستگی از سایر ردیف‌هاست تا فاصله حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد.

حمایت از معلولان و قهرمانان ورزشی در استخدام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اشتغال معلولان پرداخت و گفت: در سفر اخیر به کرمانشاه پیشنهاد شد قهرمانان معلول که در سطح ملی و بین‌المللی مدال‌آور می‌شوند، بتوانند خارج از سهمیه سه درصدی، جذب دستگاه‌های دولتی شوند. این افراد با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌توانند در ادارات، آموزش و پرورش یا مدارس استثنایی فعالیت کنند.

تصویب شرایط احراز برای مدیران عامل و هیئت‌مدیره

میدری یکی از گام‌های مهم اخیر را تصویب تعیین شرایط جدید احراز برای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی دانست و گفت: تصویب شرایط احراز برای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، گامی مهم در تقویت عدالت شغلی و شایسته‌گزینی در دستگاه‌هاست و موجب می‌شود انتصاب‌ها از حالت سلیقه‌ای خارج شده و بر اساس معیار‌های مشخص انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضعیت مربیان سازمان فنی‌وحرفه‌ای اشاره کرد و گفت: این مربیان همانند معلمان در طول سال مشغول فعالیت هستند، اما دریافتی آنها بسیار کمتر از معلمان است، موضوعی که باعث نارضایتی و تمایل به انتقال به دستگاه‌های دیگر، از جمله آموزش و پرورش شده است.

قدردانی از معاونین توسعه و منابع

میدری بار دیگر با تقدیر از معاونین توسعه و منابع دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، گام‌های موثری برای ارتقای عدالت اجتماعی، بهبود حکمرانی و افزایش بهره‌وری در نظام اداری برداشته شود.

در ادامه این نشست، علاء‌الدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات مهمی از برنامه‌های این سازمان را تشریح و از وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی و حضور موثر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست‌های دولت، پیشنهاد‌ها و طرح‌های سازنده وی در موضوعات مربوط به کارکنان و بازنشستگان تشکر کرد.

همچنین، در این نشست معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین و ابلاغ به موقع برنامه اصلاح نظام اداری پیشتاز بوده است و در حکمرانی داده مبنا و پایلوت دو طرح دیگر که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده اقدامات بسیار ارزشمند و قابل تقدیری انجام شده است.

