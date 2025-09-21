باشگاه خبرنگاران جوان _ اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد‌های شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان در شمال استان از صبح دوشنبه تا ظهر چهارشنبه این هفته پیش‌بینی شده است.

در شهر زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی استان نیز وزش باد به نسبت شدید همراه با افزایش غبار انتظار می‌رود که این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی، احتمال تأخیر یا لغو پرواز‌ها و کاهش نسبی دما شود.

به شهروندان توصیه شده است در زمان آلودگی هوا و خیزش گرد و خاک از ماسک استفاده کنند و تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز بپرهیزند، همچنین از فعالیت در ارتفاعات خودداری و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها اندیشیده و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ شود.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان