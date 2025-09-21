باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دومین روز از مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیمهای ایتالیا و آرژانتین از ساعت ۱۱ به مصاف هم رفتند.
شاگردان دیجورجی در ایتالیا در پایان این دیدار موفق شدند سه بر صفر به پیروزی برسند و راهی مرحله یکچهارم نهایی شوند.
ست اول: ۲۵ بر ۲۳ ایتالیا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ ایتالیا
ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ ایتالیا
به این ترتیب ایتالیا در یکچهارم نهایی به مصاف برنده دیدار بلژیک با فنلاند میرود.
ایران نیز روز سه شنبه برابر صربستان قرار میگیرد.