هر دو مسیر تونل نیایش به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو مسیر تونل نیایش در تاریخ سی‌ام شهریورماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

منبع: روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران

برچسب ها: تونل نیایش ، مسدود شدن ، عملیات تعمیر
