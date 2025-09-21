باشگاه خبرنگاران جوان - مینی‌سریال «عاری از گناه» به کارگردانی اَل مَکِی و با بازی ویکی مک‌کلور، جانی هریس و دوروتی اتکینسون، از امشب ساعت ۲۳ تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

این سریال در چهار قسمت، روایتگر داستانی تلخ و پرکشش است. «استلا تاملینسون»، راننده تاکسی، سه سال پس از قتل دختر نوجوانش، همچنان در شوک و اندوه فرو رفته است. او ناگهان پیامی از «چارلز استون»، مردی که به جرم قتل دخترش محکوم شده، دریافت می‌کند. این ارتباط رازآلود آغازگر مسیری است پر از پرسش درباره حقیقت، بخشش و فراموشی.

در هر قسمت از این سریال، مخاطب با لایه‌های تازه‌ای از حقیقت و روابط انسانی روبه‌رو می‌شود؛ جایی که استلا میان خشم، تردید و عطش دانستن حقیقت در نوسان است و سرانجام با واقعیتی تلخ و غیرمنتظره روبه‌رو می‌شود.