فرماندار تهران گفت: روش‌های گذشته در برخورد با آسیب‌ها و تخلفات صنفی دیگر نتیجه بخش نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با بررسی تخصصی "صنف عطاری‌های شهر تهران" با دستور کار جلوگیری از عرضه و توزیع دارو‌های غیرمجاز روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه به ریاست حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، صنفی، انتظامی و متولی برگزار شد.

فرماندار تهران در این نشست با بیان اینکه عرضه دارو‌های غیرمجاز در عطاری‌ها به تهدیدی جدی برای نسل جوان تبدیل شده، افزود: دستگاه‌های صنفی، بهداشت، آموزش و پرورش و سایر نهاد‌ها باید بصورت جدی در این حوزه وارد عمل شوند. وی تاکید کرد: نمی‌خواهیم همه بار بر عهده پلیس باشد، لذا هر دستگاهی باید سهم خود را ایفا کند.

خوش اقبال با تأکید بر اینکه روش‌های گذشته در برخورد با آسیب‌ها و تخلفات دیگر نتیجه بخش نیست، گفت: امروز با پیچیده‌تر شدن جرائم، باید از ابزار‌ها و روش‌های نوین برای مقابله با عرضه دارو‌های غیرمجاز استفاده کرد. وی همچنین تأکید کرد: اگر راهکار‌های کارشناسی و اجرایی ارائه نشود، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.

در ادامه جلسه، کامبیز کریمی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران نیز گفت: گزارش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که بخشی از عطاری‌ها در سطح تهران عملاً به مراکز عرضه مواد مخدر و دارو‌های غیرمجاز تبدیل شده‌اند. این تخلفات هم در عطاری‌های دارای مجوز و هم در واحد‌های فاقد مجوز مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی واحد صنفی بدون مجوز فعالیت کند، عملاً هیچ کنترلی وجود ندارد. اما حتی در عطاری‌های دارای مجوز هم تخلفات دیده می‌شود؛ بنابراین باید نظارت اصناف و اداره صمت تشدید شود و همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر تقویت گردد تا برخورد قضائی مؤثر انجام شود.

کریمی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت مجوز‌ها افزود: اگر مجوز صادر شود، حداقل مشخص است چه کسی در کجا فعالیت می‌کند و امکان نظارت وجود دارد. اما بدون مجوز، عملاً فعالیت‌ها خارج از کنترل خواهد بود.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های مسئول از جمله اصناف، اداره صمت، پلیس مبارزه با مواد مخدر و مرکز بهداشت ظرف چند روز آینده گزارش‌های کارشناسی و پیشنهادات عملیاتی خود را برای ساماندهی وضعیت عطاری‌ها و مقابله با عرضه دارو‌های غیرمجاز ارائه دهند. همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی جهت آگاه‌سازی خانواده‌ها و جوانان در این زمینه تأکید شد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری تهران

برچسب ها: فرماندار تهران ، تخلفات صنفی
