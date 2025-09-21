مدیر ارتباطات شرکت مترو تهران و حومه گفت: هم‌زمان با بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت قبل، زمان آغاز خدمات‌رسانی مترو تهران و حومه نیز تغییر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند با اشاره به پایان تغییرات موقت در برنامه کاری ادارات گفت: از روز سه‌شنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو تهران در تمامی خطوط هفت‌گانه همانند گذشته از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز می‌شود و حرکت آخرین قطار‌ها از مبادی خطوط رأس ساعت ۲۲ خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان بیان کرد: سرویس‌دهی در خطوط حومه‌ای پرند و هشتگرد طبق برنامه زمان‌بندی قبلی و بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت تا یکم مهرماه، به دلیل تغییر ساعات کاری ادارات، خدمات‌رسانی مترو در روز‌های اداری یک ساعت زودتر و از ساعت ۴:۳۰ بامداد آغاز می‌شد.

منبع: مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه

برچسب ها: شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ، ساعت کار مترو ، ساعت کاری ادارات
حسن قربانی
۲۰:۴۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
کلا توی این کشور ادارات مهم هستند وبقیه....
کرونا شد ادارات تعطیل شدند، جنگ شد ادارات با ۳۰ درصد اومدند سرکار، برق کم اومد ادارات تعطیل، گاز اداره، آب اداره، گرمای هوا، آلودگی هوا
وخدا رو شکر حقوقشون به موقع از جیب ملت برقرار و پایدار...
