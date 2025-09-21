معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست. بیش از ۹۰ درصد تهاجم دشمن به پایتخت بود

باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام علیرضا شیرنژاد رئیس مرکز فعالیتهای دینی و مسئول ستاد شهید آرمان با اشاره به خون پاک شهیدان مدافع امنیت، شهیدان دفاع مقدس و شهدای آتشنشان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با ایثار این شهدا آبیاری شده و امروز با هدایت مقام معظم رهبری در مسیر شکلگیری تمدن نوین اسلامی حرکت میکنیم که طلیعه ظهور حضرت ولیعصر (عج) خواهد بود.
شیرنژاد با بیان اینکه این نشست فرصتی برای بستن عهد با حضرت ولیعصر (عج) در مقطع حساس تاریخ است، افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، نزدیک به یکمیلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در مدارس تهران حضور خواهند یافت و جریانسازان فرهنگی باید با برنامهریزی و فعالیت مجاهدانه، نقشی جدی در تربیت نسل آینده ایفا کنند.
وی تاکید کرد: در این دوره از مدیریت شهری، شهرداری با تمام وجود برای شکلگیری جریان مردمسازی فرهنگی در سطح شهر تلاش کرده است.
وی با اشاره به شبکه گسترده فعالان فرهنگی گفت: هزار و ۷۰۰ بانوی فعال فرهنگی از ۳۵۲ محله تهران و نزدیک به ۷۰۰ مسجد، سال گذشته در حدود ۸۰۰ مدرسه حاضر شدند و با اجرای حدود ۳۰ هزار عملیات فرهنگی، نزدیک به ۳۰۰ هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار دادند. برای هر یک از این فعالان، صفحه اختصاصی و کد ثبت فعالیت در سامانه ایجاد شده است.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران به برگزاری اردوها و برنامههای فرهنگی اشاره کرد: سال گذشته ۳۳ نوع اردو شامل مشهد، قم و جمکران برگزار شد و بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی و تربیتی در محلات اجرایی شد. امسال این برنامهها در قالب ۱۰ برنامه کلان دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر برنامه «دختران آرمانی» افزود: در سال گذشته از میان ۵۰ هزار ثبتنام، ۱۲ هزار دختر دانشآموز در جشن حضرت معصومه (س) در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. امسال باید جشن در ورزشگاه صدهزارنفری تهران با حضور دختران دانشآموز برگزار شود. این برنامه با ۱۵ ریز برنامه آغاز میشود و از جشنهای تکلیف و جشن فرشتهها تا قله برنامههای دختران آرمانی ادامه خواهد داشت.
شیرنژاد با بیان دستاوردهای برنامههای سال گذشته گفت: در شب عید فطر بیش از ۳۰ هزار نوجوان دختر در بیش از ۳۰۰ مسجد تهران برنامههای فرهنگی داشتند و صبح روز عید در مصلی نماز عید فطر را به جماعت پشت سر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران اقامه کردند. همچنین در اعتکاف سال گذشته، ۵۶۰ مسجد میزبان ۵۲ هزار نوجوان دختر و پسر بود که از این تعداد ۳۲ هزار نفر در سامانه ثبت شدند و بستههای فرهنگی در منازل آنان توزیع شد.
وی در مورد آرمان ۶ تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار عملیات فرهنگی در قالب آرمانهای گذشته ثبت شده و هدف ما در پایان آرمان ۶ ثبت رکورد تازهای در سطح شهر تهران است.
مسئول ستاد شهید آرمان با اشاره به توسعه کمی و کیفی فعالیتهای بانوان گفت: فعالیتهای بانوان در ۴۰ مرکز فرهنگی در حال توسعه است. هدف ما توانمندسازی مربیان در حوزههای ورزش، هنر، رسانه و مباحث معرفتی است تا بتوانند دانشآموزان تحت پوشش خود را به صورت چندبعدی تربیت کنند و در شکلگیری تمدن اسلامی نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به جشنواره «برترینها» ادامه داد: این جشنواره در حوزههای مختلف فعالیتهای فرهنگی، شامل ۸۰ برنامه و ۱۰ پروژه کلان در سطح مساجد برگزار میشود. سامانه آرمان اکنون امکان رصد عملکرد هر مربی، هر مسجد و حجم اجرای برنامهها در مناطق مختلف تهران را فراهم کرده است.
محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به حوادث اخیر و نقش تهران در مقابله با دشمن گفت: تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست. بیش از ۹۰ درصد تهاجم دشمن به پایتخت بود و مردم تهران با صبر، مقاومت و فداکاری خود، هویتی مقاومتی و اثرگذار برای پایتخت کشور رقم زدند. هر کسی که آواره شد، خانهاش آسیب دید یا عزیزی را از دست داد در شکلگیری این حماسه نقش بیبدیلی داشت و نشان داد تهران در پدید آمدن عزت و هویت ملی و مقاومت بینظیر است.
توکلیزاده افزود: ایران امروز پس از این تجربه، با گذشته متفاوت است و موفقیتهای دفاعی، نرم و اقتصادی کشور نشان میدهد که در برابر پیچیدهترین تهدیدات جهانی سربلند و پیروز بیرون آمدهایم. اهمیت تهران نیز به دلیل نقش فعال مردم در این حماسه، برای ما سنگینتر و مسئولیتهای شهرداری در حوزههای اجتماعی و فرهنگی بیشتر شده است.
وی با تأکید بر نقش بانوان و خانوادهها در پشتیبانی از امنیت و مقاومت اجتماعی گفت: طرحها و برنامههای فرهنگی شهرداری تهران به ویژه طرح آرمان به برکت خون شهدای عزیز، در راستای تقویت فرهنگ مقاومت، تربیت نسل جوان و ارتقای تابآوری اجتماعی اجرا میشود. بانوان و دختران تهرانی در شکست فتنههای نرم دشمن و حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی نقشی برجسته داشتند و این نشاندهنده اهمیت کار فرهنگی و تربیتی در سطح محلات است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: امروز همه ما در شهرداری مسئولیت داریم که با برنامهریزی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات، هویت مقاومتی تهران را تثبیت کنیم و نسل آینده را برای مواجهه با تهدیدات مختلف آماده نماییم.
محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به حوادث اخیر و نقش تهران در مقابله با دشمن گفت: تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست. بیش از ۹۰ درصد تهاجم دشمن به پایتخت بود و مردم تهران با صبر، مقاومت و فداکاری خود، هویتی مقاومتی و اثرگذار برای پایتخت کشور رقم زدند. هر کسی که آواره شد، خانهاش آسیب دید یا عزیزی را از دست داد در شکلگیری این حماسه نقش بیبدیلی داشت و نشان داد تهران در پدید آمدن عزت و هویت ملی و مقاومت بینظیر است.
توکلیزاده افزود: ایران امروز پس از این تجربه، با گذشته متفاوت است و موفقیتهای دفاعی، نرم و اقتصادی کشور نشان میدهد که در برابر پیچیدهترین تهدیدات جهانی سربلند و پیروز بیرون آمدهایم. اهمیت تهران نیز به دلیل نقش فعال مردم در این حماسه، برای ما سنگینتر و مسئولیتهای شهرداری در حوزههای اجتماعی و فرهنگی بیشتر شده است.
وی با تأکید بر نقش بانوان و خانوادهها در پشتیبانی از امنیت و مقاومت اجتماعی گفت: طرحها و برنامههای فرهنگی شهرداری تهران به ویژه طرح آرمان به برکت خون شهدای عزیز، در راستای تقویت فرهنگ مقاومت، تربیت نسل جوان و ارتقای تابآوری اجتماعی اجرا میشود. بانوان و دختران تهرانی در شکست فتنههای نرم دشمن و حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی نقشی برجسته داشتند و این نشاندهنده اهمیت کار فرهنگی و تربیتی در سطح محلات است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: امروز همه ما در شهرداری مسئولیت داریم که با برنامهریزی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات، هویت مقاومتی تهران را تثبیت کنیم و نسل آینده را برای مواجهه با تهدیدات مختلف آماده نماییم.