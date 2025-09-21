باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اجلاس استراتژی های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت های ایرانی ، اظهار داشت: برداشتن موانع و حمایت از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای افزایش ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور از مهم‌ترین موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی ضرورت سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و تدبیر در روابط خارجی مهم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات ساختاری در اقتصاد باید برداشته شود و اصلاحات در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور با تاکید بر اهمیت تولید و بهره‌برداری صورت گیرد.

وی افزود: هم‌افزایی، رفع موانع تولید، حمایت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های کلان برای رونق کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و نقش بخش خصوصی در تحقق این اهداف پررنگ شود.

متکی به بررسی وضعیت اقتصادی و دیپلماسی کشور پرداخت و گفت: در ۶ ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و گمرکات برگزار شده است تا مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه صادرات و واردات، بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود.

وی عنوان کرد: یکی از این جلسات در ارومیه با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی و ۱۰۰ شرکت برگزار شد که در آن صادرکنندگان مشکلات خود را مطرح کردند، از جمله مشکلات مربوط به تأمین ارز برای واردات، که نیازمند تایید و تخصیص قانونی است و سامانه‌های مربوطه در این زمینه دچار اختلال هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر چابک سازی دولت تاکید کرد و گفت: دولت‌های بزرگ هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل می‌کنند و باید به سمت کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کرده و خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: بانک‌ها در اجرای سیاست‌ها ناکام هستند و تسهیلات به شرکت‌های وابسته و نهادهای خاص اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی زمانی جدی می‌شود که خودش را جدی بگیرد و دولت باید حمایت‌های لازم را فراهم کند ضمن اینکه ضعف در حمایت و سیاست‌گذاری‌های کلان، مانع رشد بخش خصوصی شده است.

در ادامه محمدرضا خانپور در دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات بهترین شرکت‌های ایران و اجلاس طرح انتخاب ملی اظهار داشت: باید بین بخش خصوصی و دولتی همفکری و هم افزایی ایجاد شود و گفتمان چهره به چهره با هم داشته باشند.

وی افزود: نقدینگی می تواند رونقی را به تولید، صادرات و کسب و کار ارائه کند، اکنون تسهیلات بانکی به شکل‌های مختلف توسط بانک مرکزی قفل شده است و تسهیلاتی زیر ۳۸ درصد در کشور در حال حاضر نداریم.

دبیر دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایران ادامه داد: یک واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و کسانی که در بحث بازرگانی فعالیت می‌کنند مگر چقدر سود می‌برند؟

وی با بیان اینکه هدف اصلی این اجلاس تقویت همکاری و هم‌افزایی است گفت: تمام بخش خصوصی شامل واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی و صادراتی بایستی همفکری کنند.

خانپور بیان داشت: شرکت‌کنندگان فرصت دارند مسائل، مشکلات و راهکارهای اجرایی مرتبط با کسب‌وکار خود را مطرح کنند و مسئولین ارشد کشوری نیز پاسخگو باشند. نیاز است راهکارهای جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری واحدهای صنعتی و خدماتی ارائه شود تا بتوانند فعالیت‌های خود را بهبود بخشند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان نظام و دولت نیز باید نقش فعال‌تری در حمایت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند گفت: این نشست ها منجر می شود تا فضای مناسب برای شناخت بهتر و همکاری موثر میان فعالان اقتصادی و مسئولان ایجاد شود تا بتوان نتایج اثربخشی در توسعه صنایع ملی و اقتصاد کشور حاصل کرد.

دبیر دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایران خاطر نشان کرد: حضور جوانان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نشان‌دهنده عزم ملی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است.