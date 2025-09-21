باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ به گفته محققان، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ تقریباً ۱.۳ میلیارد نفر به دیابت نوع ۲ مبتلا شوند. علاوه بر خود دیابت، بیماران اغلب از بیماری‌های دیگری مانند فشار خون بالا، بیماری مزمن کلیه و افسردگی رنج می‌برند که به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.

تاکنون مشخص نشده است که دیابت با چه سرعتی باعث تجمع سایر بیماری‌ها می‌شود یا اینکه آیا این فرآیند با سن مرتبط است یا خیر. برای پر کردن این شکاف دانش، محققان داده‌های بیش از ۵۰۰۰۰۰ داوطلب با میانگین سنی ۵۸ سال را تجزیه و تحلیل کردند. آنها طی ۱۵ سال، تمام موارد دیابت نوع ۲ را ثبت کردند و سپس میزان تشخیص‌های جدید شرکت‌کنندگان را که در مجموع ۸۰ بیماری مزمن بود، پیگیری کردند.

مقایسه شرکت‌کنندگان با تعداد پایه یکسان از بیماری‌ها نشان داد که دیابت به طور قابل توجهی پیشرفت سایر بیماری‌ها را تسریع می‌کند. میزان ابتلا به یک بیماری مزمن سوم در بین افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ و یک تشخیص اضافی، سالانه ۵.۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که این میزان در بین افراد بدون دیابت، اما با دو بیماری دیگر، ۳.۵ درصد است. محاسبات نشان داد که دیابت نوع ۲ به طور کلی خطر ابتلا به یک بیماری دیگر را ۶۰ درصد افزایش می‌دهد.

محققان خاطرنشان کردند که این تأثیر به ویژه در بین بیماران ۴۰ تا ۵۵ ساله، در مقایسه با بزرگسالان مسن‌تر، حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند جنسیت، سطح تحصیلات و شاخص توده بدنی، مشهود است.

نتایج این مطالعه در نشست سالانه انجمن اروپایی مطالعه دیابت (EASD) ارائه شد.

منبع: gazeta.ru