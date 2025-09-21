باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در مرحله نخست این طرح که به پاکسازی محوطه داخلی مدارس اختصاص دارد، شست و شو و نظافت فضای داخلی مدارس و معابر پیرامونی ۲۶ مدرسه فعال در شهر صدرا انجام میگیرد. همچنین جمعآوری زباله، هرس درختان و ساماندهی فضای سبز از دیگر اقدامات این برنامه است.
مجتبی پارسایی، شهردار صدرا با بیان اینکه مانور عملیاتی استقبال از مهر در قالب یک بسته ارائه خدمات در چند حوزه انجام میگیرد، گفت: حوزه نخست به ارائه خدمات پاکسازی اختصاص دارد که تنظیف درون مدارس، جویهای آب مجاور آنها و معابر منتهی به آموزشگاهها را شامل میشود.
او افزود: سازمان فرهنگی شهرداری نیز وظیفه نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مدارس و ایجاد المانهای مخصوص آموزشی و فضای سازی مناسب با آغاز سال تحصیلی را بر عهده دارد.
پارسایی با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی پاکیزه و ایمن برای دانشآموزان ادامه داد: با مدیریت ترافیک و ایمن سازی خیابانهای منتهی به مدارس، نصب سرعتگیر و تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی و هشدار خطر توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری صدرا، تلاش میکنیم محیط کاملا ایمن برای رفت و آمد دانش آموزان فراهم کنیم.
شهردار صدرا خاطرنشان کرد: شهرداری صدرا با تمام ظرفیت خود در کنار مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی سالم، شاداب و پرنشاط آغاز کنند. معتقدیم که ارتقای بهداشت عمومی و زیباسازی محیط مدارس، زمینهساز نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت آموزش خواهد بود.
به گفته او، این عملیات تا پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی ادامه دارد و همه مدارس شهر تحت پوشش خدمات مذکور قرار میگیرند.
خداکرم فیروزمند، رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، به تعامل مدیریت شهری صدرا با آموزش و پرورش این شهر اشاره کرد و گفت: در راستای همکاری شهرداری صدرا با آموزش و پرورش انشاءالله فضا و محیطهای اطراف تمام مدارس شهر صدرا همت شهرداری پاکسازی و شست و شو خواهد شد.
او با بیان اینکه تلاش ما این است دانش آموزان سال تحصیلی را با روحیه خوب و نشاط را شروع کنند، گفت: در بحث فضای سبز و سایر موضوعاتی مرتبط با بازگشایی مدارس نیز در شهرداری برنامه ریزیهای مناسبی انجام شده است.