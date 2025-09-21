نایب رئیس مجلس دهم تاکید کرد: به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهم اگر در جریان سفر به نیویورک ترامپ درخواست ملاقات داشت، رئیس جمهور این دیدار را بپذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در شبکه ایکس، نوشت:

«برای سفر رئیس‌جمهور به نیویورک پیشنهاد می‌شود؛

۱. وزیر خارجه مذاکره با سه کشور اروپایی درباره آخرین طرح پیشنهادی‌اش را انجام دهد.

۲. رئیس‌جمهور در نطق خود واقعیت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تشریح کند.

۳. اگر ترامپ درخواست ملاقات با پزشکیان را داشت، به رغم نفاق و دروغگویی‌اش، رئیس‌جمهور ما به خاطر منافع ملت بپذیرد. کیش شخصیت ترامپ و این که می‌خواهد همه چیز را به نام خود تمام کند ممکن است به سود ایران تمام شود.»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خیلی متاسفم برای فرزند اون استاد متفکر..‌.!!!
البته که پدر تو بود فاضل اما چه سود کز فضل پدر تو را چه حاصل شدی علی مطهری!!!!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای علی مطهری که ازبرکت شهیدمطهری مطرح شده ایدآیا میدانید که ترامپ علیرغم اولین گفته های دکترپزشکیان شمارا آدم هم حساب نمیکندوهیچ ارزشی برای شما قائل نیست وخواهان تحویل کلیه ی امکانات هسته ای ونظامی ایران به آمریکا وبندگی شیطان بزرگ است.شما اساسا چیزی به اسم غیرت ووطنپرستی دروجودتان هست وجنایتکاران جنگی ئی را که بایددادگاه محاکمه وقصاص کنداینقدرتقویت میکنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
از سال 2015 تاکنون عملکرد عراقچی و... در مذاکره و توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است چون به خاطر که مذاکره و گفت گو عراقچی و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است و متأسفانه همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تا تفکر غرب پرستی دفن نشه ایران درست نمیشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۰:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باز این مطهری حرف زد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
علی مطهری هیچوقت پا جای پای پد نگذاشت که هیچ با این تز هایی که میدهد خودش را که درراس یک قوه نشسته از چشم ملت انداخته اومثل اینکه الزلیمر گرفته مگه چه مدت از شهادت وازدست دادن این همه فرماندهان ودانشمندان وانسانهای بیکناه گذشته بازم ذلت میخای مطهری محض روح پدرت بس کن اصلا حرف نزن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار از سال 1396 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریست بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
از سال 1332 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال1332 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است که در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد دست اسرائیل جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کتاب غرب زدگی
جلال ال احمد را
لطفا برای همه از جمله ظریف و مطهری و مابقی
بفرستید
تا شاید بفهمند .خطرات غرب زدگی بر اقتصاد .فرهنگ وووووووووووووووووو
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خود جلال تفکراتش چپی بوده تو به اون استناد میکنی؟!
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۰:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
نمیدونم چرا یه عده دوس دارن ارتباطمون با کل دنیا قطع شه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این نئاندرتال با این چیزا بیشتر حمله میکنه
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اقای مطهری،خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون رو،شما ثابت کردی که ضرب المثل تره به تخمش میره حسنی به باباش درست نیست
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
صد درصد صحیح
و خیلی با نمک نوشتید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
والله .ایکاش ظریف و مطهری و مابقی شون
روزه سکوت بگیرند
والله نمیگویم
صم و بکم و عمی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
همانطوریکه ۲۰ دقیقه برای بررسی برجام زیاد هست بنفع ایران تمام شد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مطمئن باشید اگه دیدار کنه جز به خفت و خواری برای ایران تمام نخواهد نشد. دیدار با زلسنکی و سران اروپا یادتونه
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مکانیسم ماشه روس برای ایران درست کرده گول روس نخورید روس فکر منافع خودش هست آنم ایران توی شرایط اقتصادی ناگوار داره سواستفاده می‌کنند با خود آمریکا مذاکره کن از روسیه بهتر است ایران داره گول روس میخوره
۱۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مکانیسم ماشه کار ظریف و روحانی است تا کی میخواهید خود را به خواب بزنید
کافی نیست این همه غربگرای و آمریکا پرستی
دیگه باید چه بلای سر شما بیاورند تا از خواب بیدار شوید
اصلا ماشه کار روس پس امیرکبیر چکار می کرد؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۵۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
احیانا آخر اسم و فامیل شما ؛ آخوندی یا ظریف ؛ ثبت نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
یکی از جا هایی که روس ها خیرخواه تر از اصلاح طلب ها بودن همین قضیه مکانیسم ماشه هست
United States of America
ناشناس
۲۳:۲۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مطهری بیخود کرده!
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد !!!!
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار خطری بزرگ برای امت اسلامی است
۶
۸
پاسخ دادن
