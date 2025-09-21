باشگاه خبرنگاران جوان - علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در شبکه ایکس، نوشت:

«برای سفر رئیس‌جمهور به نیویورک پیشنهاد می‌شود؛

۱. وزیر خارجه مذاکره با سه کشور اروپایی درباره آخرین طرح پیشنهادی‌اش را انجام دهد.

۲. رئیس‌جمهور در نطق خود واقعیت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تشریح کند.

۳. اگر ترامپ درخواست ملاقات با پزشکیان را داشت، به رغم نفاق و دروغگویی‌اش، رئیس‌جمهور ما به خاطر منافع ملت بپذیرد. کیش شخصیت ترامپ و این که می‌خواهد همه چیز را به نام خود تمام کند ممکن است به سود ایران تمام شود.»